"Les toca mamar": la filosa respuesta de Maratea tras ser criticado por sus declaraciones políticas

Las elecciones legislativas dieron qué hablar y no solo por los resultados. Las distintas posturas se hicieron sentir en la jornada electoral a través de periodistas e influencers. En este contexto, y debido a la repercusión de sus dichos, Santiago Maratea se vio obligado a salir a hablar. Todo comenzó en el canal de stream Olga, en la transmisión especial de elecciones, cuando el mediático expresó que otros partidos opositores a La Libertad Avanza tienen una falsa empatía con los jubilados, que cada miércoles son reprimidos afuera del Congreso, donde se hacen presentes en busca de un salario digno y la cobertura médica correspondiente.

Santiago Maratea con Nati Jota en Olga

Lo triste es que Maratea no negó la represión por parte de la policía, sino que muy consciente dijo que el hecho es utilizado por dirigentes e influencers kirchneristas para manchar al oficialismo. Claramente, sus palabras dieron que hablar y recibió cientos de críticas, por lo que salió a responder.

A través de una reel de Instagram, el conductor no se mostró arrepentido sino que, por el contrario, dejó a la luz el discurso violento de los libertarios: "Mi respuesta es que yo creo que a ustedes hoy en día les toca mamar. No rompan las pelotas", comenzó.

Santiago Maratea no suelta las colectas que realizó el pasado y eso lo hace sentirse superior a otros influencers

"No son moralmente superiores a nadie. Vamos a cortar con el relato y la creencia de que ustedes no moralmente superiores al resto", le hablo directamente a los influencers y comunicadores que en los últimos días repudiaron sus dichos.

Maratea habla de superioridad, creyendo que las colectas que realizó hace ya unos años lo limpian de todo mal comentario que pueda realizar en el presente: "En término de impacto positivo social son completamente irrelevantes", expresó y continuó: "Esa militancia que llevan adelante no es más que una postura para redes sociales, y esa empatía con la que se embanderan tiene mucho más de marketing que de compromiso".

Si bien ayudó a cinto de personas con sus colectas solidarias, y desde su accionar se cree superior a cualquier persona preocupada por la actualidad del país, no hay que olvidar que no fue una ayuda desde el corazón sino más bien vio un negocio en la necesidad de otros. Y es que como supo confesar, se quedó con porcentajes de esas colectas a modo de ganancia: "La prueba más clara es que todas las personas que dicen ayudar, ninguna de esas personas les pide ayuda a ustedes. Porque la realidad es que ustedes se preocupan mucho y se ocupan poco".

Santiago Maratea es el claro ejemplo de haz lo que digo no lo que hago: "¿Posta pensaron que un mundo mejor se consigue tan fácil como twitteando tres pelotudeces y streameando?", cerró su video, sin tener en cuenta que él mismo vive de las redes sociales y vende un discurso libertario sin empatía.