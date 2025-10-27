Lissa Vera rompe el silencio sobre García Gómez: "Cabe la posibilidad de que intente acercarse y lastimarme"

En medio de una semana marcada por la conmoción y el temor, Lissa Vera, integrante de Bandana, decidió alzar su voz tras el secuestro que sufrió su amiga y colega Lourdes Fernández, presuntamente a manos de su expareja, Leandro García Gómez.

La cantante habló en el programa Desayuno Americano y reveló detalles escalofriantes sobre la situación que atraviesa su compañera y el miedo que ella misma siente por su seguridad: "Es raro que diga 'tres años', porque casualmente es cuando ella hizo la primera denuncia de violencia", expresó Lissa, haciendo referencia al mensaje que Lourdes publicó en redes sociales tras el episodio.

Lissa Vera y Lourdes Fernández

En una declaración cargada de valentía y dolor, la cantante no dudó en señalar que el mensaje estaba dirigido a ella: "Más vale, esa cosa es para mí. Es obvio porque soy la primera que la defendió cuando ella salió con la primera denuncia. Ahí me lo puse de cu** al tipo este, tuve el tupé de defender a su víctima. Es así, me aguanto los trapos y no me importa . Ella está bien y eso es lo que me alegra".

Vera no solo denunció públicamente los hechos de violencia que sufrió Lourdes, sino que también compartió su preocupación por la actitud de García Gómez: "Es un loco. Ustedes mismos se dieron cuenta cómo bajó todo desquiciado. Imaginate esa misma persona totalmente desquiciada, así como estaba en la calle, pero entre cuatro paredes. A mí me daría miedo", afirmó con tono de preocupación.

Imputaron a Leandro García Gómez, pareja de Lowrdez Fernández

La artista también explicó que, aunque no fue testigo directa de los episodios de violencia física, sí percibió señales alarmantes en el comportamiento de Lourdes y su relación con García Gómez: "No se violentaba delante de mí. En ese momento, por lo menos, él no intentaba mostrar su verdadero rostro", dijo, añadiendo que las discusiones entre la pareja parecían " ásperas" pero nunca llegaron a mostrar su verdadera gravedad hasta que Lourdes decidió denunciar.

El impacto del caso no solo afecta a Lourdes, sino también a quienes intentaron protegerla. Lissa confesó que tuvo que tomar medidas preventivas tras denunciar al agresor en Tribunales: "Cabe la posibilidad de que intente acercarse y lastimarme. Debe estar muy molesto, así que sí. Igualmente, tengo un botón antipánico que me dieron el domingo ", reveló. Cuando se le preguntó si temía por su vida, fue contundente: "No me cabe la menor duda de que puede llegar a intentarlo. Si no lo hace él, quizás mande a alguien con cualquier cosa que atente contra mi integridad".

Lissa Vera y Lourdes Fernández

La cantante también destacó cómo otras amigas cercanas a Lourdes han manifestado temor ante posibles represalias de García Gómez: "Ella (Ioja) está muy asustada", señaló Lissa, visibilizando el impacto psicológico que esta situación genera en el círculo cercano de la artista.

Además, Vera denunció otras agresiones vinculadas al exnovio de Lourdes, como el episodio en el que el auto de la cantante apareció cubierto de pintura tras un intento de contacto fallido por parte del hombre: "Ayer me llegaron fotos del auto de Lourdes... en algún momento el tipo se quiso comunicar con ella y no le respondía", relató.

Lissa Vera no entregará la comodidad del silencio para Leandro García Gómez que todavía sigue preso y, aunque Lourdes Fernández salió a negar episodios de violencia, nada impedirá que su amiga retire la denuncia que ya está radicada: "A mí lo único que me importa es que ella está bien para pelear. Si me está peleando es porque la estúpida está bien. Y eso a mí me deja tranquila", concluyó, mostrando su preocupación por el bienestar emocional de su amiga.