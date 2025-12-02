Lissa Vera salió a desmentir su salida de Bandana y reavivó el culebrón pop: "No me bajé del proyecto"

Lo que debía ser una fiesta pop cargada de brillo, hits y nostalgia terminó detonando un nuevo capítulo en el eterno drama de Bandana. El regreso en la fiesta L.A.T.M. +35 en un boliche de la Costanera, organizado por el DJ Tommy Muñoz, había despertado una ola de ilusión entre los fans: Lissa Vera, Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha otra vez juntas en el escenario cantando Maldita Noche, Muero de Amor y otros clásicos que hicieron estallar las redes. Pero mientras arriba del escenario todo parecía fluir, abajo la interna hervía. Y fue Virginia Da Cunha la que soltó la primera chispa incendiaria.

La publicación de Lissa ante los rumores de salida de Bandana

En diálogo con Infama, dejó caer una frase que paralizó a más de un bandalover: "Lissa nos dijo que no va a seguir en el 2026, por ahora". Aunque aclaró que "todo puede cambiar", la declaración oficializó lo que ya circulaba como rumor: la relación entre Lissa y Lourdes Fernández estaba fracturada desde la denuncia por violencia de género que Lourdes presentó contra su expareja, un episodio que marcó un antes y un después en la dinámica interna.

Pero el clima se tensó aún más cuando las otras integrantes empezaron a hablar. Valeria Gastaldi fue contundente desde Intrusos: "Somos tres con ganas". La frase dejó expuesta la incertidumbre: ¿habrá reencuentro completo para celebrar los 25 años de Bandana en 2026? En medio del revuelo, Lissa decidió romper el silencio. Desde su cuenta de Instagram publicó un comunicado contundente: "A raíz de los diferentes comentarios y consultas que me han hecho referentes a mi continuidad en el proyecto de Bandana 2026, me veo obligada a dejar en claro que no me bajé del mismo. Estoy en negociaciones que siguen en pie".

Se trató de una aclaración necesaria después de días en los que sus propias compañeras habían puesto en duda su participación. El mensaje devolvió algo de calma a los fans... pero también dejó más preguntas que certezas. El periodista Nahuel Saa, desde Infama, sumó más leña al fuego: contó que las tres integrantes que siguen alineadas quieren trabajar juntas este verano, incluso sin Lissa. "No sería más Bandana, pero ellas tres quieren continuar", dijo.

Además, señaló que Tommy Muñoz, nuevo mánager, ya tiene en carpeta shows en el Gran Rex y figuras invitadas. Y, para aumentar la intriga, la voz de la familia de Lissa también intervino: su hermano aseguró que la cantante está "evaluando" su continuidad, pero agregó un detalle que abre otro frente de negociaciones: también está evaluando "al productor que organizó la fiesta en Moscú". Virginia Da Cunha, siempre conciliadora, volvió a tenderle la mano a su compañera: "Yo siempre estoy esperando que vuelva y que esto sea por un tema personal o por algo que ya lo va a resolver y ya va a entender que es algo que se merece disfrutar y que va a volver a fluir".

El regreso de Bandana en la avant premiere del live action de Lilo & Stitch

Y recordó que no sería la primera vez que el grupo sigue adelante con menos integrantes: "Y si somos tres porque alguien no quiere estar, está en todo su derecho, como también en su momento no quiso Ivonne". Además, dejó picando un sueño que hizo estallar a los fans: la posible participación de Ivonne Guzmán -hoy en La Delio Valdez- en alguno de los proyectos del aniversario: "En algún momento se va a dar, pero va a ser sorpresa". Por ahora, lo único claro es que el reencuentro de Bandana sigue en marcha... pero con la misma cantidad de dramatismo que hits. Lissa no se bajó, pero aún no subió del todo. Mientras tanto, el resto ya está subido al barco.