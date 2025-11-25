Reapareció Tinelli tras su abrupta salida de Carnaval Stream y la feroz interna familiar: "Gracias a todos lo que han apoyado"

Marcelo Tinelli está en un proceso para dejar atrás las graves complicaciones familiares que se le generaron a partir de las amenazas de muerte que recibió por vía telefónica su hija Juanita Tinelli, quien abandonó su casa paterna para irse con su madre Paula Robles tras los llamados amenazantes que recibió. Luego de que hubiera una reconciliación pública la semana pasada, el histórico conductor subió una historia de agradecimiento a sus fanáticos por siempre bancarlo a él y a su familia.

"Tienen razón. Es verdad. No es domingo. Es lunes. (Risas)", comenzó la devolución de Marcelo. La razón es que, las historias anteriores que había subido se referían a que era domingo, cuando ya había pasado un día más en el fin de semana largo que había vivido la Argentina. "La historia que subí con Bruno, no. Así que gracias por decírmelo", siguió, en relación a las imágenes con su perro.

"Aprovecho también para decirle gracias a todos lo que han apoyado, han apoyado a mi familia en todo este momento. Gracias de corazón. No saben el amor impresionante, no entra en mi corazón", aseguró Tinelli. El empresario de medios viene de sufrir muchos reveses, al punto de que en los últimos días hasta debió dejar su programa 'Estamos de paso' en Carnaval Stream.

"Es impresionante. Increíble. Muchas gracias. Lo sentimos todos. Lo siento todo el tiempo en cada mensaje que leo aunque por ahí no llego a contestar todos. Gracias, los amo con toda mi alma. Gracias por todo ese amor que han tenido conmigo y con mi familia durante tantos años", cerró Tinelli su historia.

Gustavo Scaglione habría perdido la paciencia y va contra Marcelo Tinelli

La gestión de Marcelo al frente del club San Lorenzo de Almagro y de la programación de América TV, tras su salida de El Trece, fueron muy flojas en todos los aspectos y llevaron al conductor a endeudarse mucho y a deberle dinero a quienes trabajaban para él. Así fue que muchos colegas del mundo del espectáculo lo expusieron de forma pública en esa situación. La gota que rebalsó el vaso fue el de las amenazas telefónicas hacia su hija Juanita, que derivaron en la partida del hogar paterno de ella. Tinelli vinculó estas situaciones al empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien recientemente adquirió Telefe y que compró deudas que tenía él.