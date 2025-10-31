Liz Solari y la revelación que cambió su vida: "Vi a Jesucristo sentado en mi mesa"

La historia de Liz Solari tiene todos los elementos de un drama místico: amor, pérdida, dolor, locura y redención. Todo comenzó una mañana de 2010, en Rosario, cuando su pareja, Leonardo Verhagen, murió en sus brazos. Aquel episodio -tan íntimo como devastador- marcó, según su propio testimonio, "un antes y un después radical" en su vida. "Hace quince años, un amado ser murió drásticamente en mi presencia. A partir de ese momento, nada volvió a ser como antes, yo no volví a ser la misma", relató en una entrevista reciente con Eco News Talks, una plataforma enfocada en temáticas socioambientales.

El relato de Solari combina la tragedia personal con un recorrido casi místico hacia lo divino. "Presencié su alma dejar su cuerpo y observé por primera vez al cuerpo como un envoltorio de esa vida. Así fue como entendí que la muerte no termina con la vida", afirmó. Desde ese día, dice, comenzó a experimentar "manifestaciones del reino invisible del espíritu" sin tener ningún conocimiento previo. Mientras intentaba comprender lo que le ocurría, la actriz enfrentó lo que describió como "un intenso asedio y un violento ataque de la prensa", al tiempo que atravesaba un proceso mental y emocional que la llevó al límite. "

En ese sentido, relató que sintió que "estaba a punto de perder la cordura". "Solo yo sabía la batalla mental, física y espiritual que estaba viviendo", recordó. Acompañada por su madre, decidió internarse en un centro adventista para tratar el trauma. Allí, una tarde, mientras pensaba en Verhagen, observó que "decenas de mariposas blancas comenzaron a volar en torno a mí pacíficamente". Para Liz, ese fue el primer signo de que "los vínculos con aquellos que amamos son inquebrantables y prevalecen más allá de la muerte física". El siguiente paso llegó bajo la forma de una revelación. Una noche, mirando el cielo estrellado, escuchó una voz.

La misma, detalló, le ordenó: "Ve a Londres". Y obedeció. En la capital británica, comenzó un máster en actuación y, tras una serie de coincidencias, conoció a una guía espiritual: Shel Chevalier, una vidente moderna que la ayudó a entender "qué era lo que me estaba sucediendo, por qué y para qué". Fue durante ese proceso que Solari empezó a entrenarse en meditación y espiritualidad. Pero su experiencia más impactante llegaría tiempo después, de regreso en Argentina. "Una noche, al recostarme, me observé saliendo en espíritu de mi cuerpo, jalada por una fuerza poderosísima. Cuando llegué al living, giré y observé a Yeshua, a Jesucristo sentado en mi mesa", narró.

Y siguió: "El amor encarnado me miraba con una suave sonrisa". Según la actriz, Jesús le habló con claridad: "Debes ordenar tu vida, la familia va primero". A partir de entonces, asegura que su relación con Cristo se volvió consciente y cotidiana. "Él comenzó a guiarme y edificarme a través de mis sueños, visiones, meditaciones y rezos", dijo. Quince años después de aquella pérdida que partió su historia en dos, Liz Solari compartió las tres enseñanzas que, asegura, recibió de Yeshua.

La primera: "El amor es acción". La segunda: "La meditación es el camino para conocer a Dios". Y la tercera: "La paz complace a Dios". En este último punto, subrayó su decisión de abandonar el consumo de carne: "Él me recordó que no matarás incluye a todas las criaturas de Dios. Dejé de comer animales hace quince años y me dediqué activamente a protegerlos". Hoy, Solari afirma haber encontrado su propósito en la fe y en la inofensividad. "Somos una familia que trasciende la sangre y las fronteras. Una familia que hoy tenemos que unirnos, a pesar de nuestras diferencias, para vencer el mal y proclamar a Jesús rey en la Tierra", cerró.