Nuevo amor en pista: quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que conquistó a Franco Colapinto

Con el secreto a voces de que está al caer la confirmación de su continuidad como miembro de Alpine, Franco Colapinto llega tranquilo a fin de año. En ese sentido, al piloto de Fórmula Uno se lo vio en un boliche VIP de la Ciudad de México más que relajado y acaramelado con la cantante uruguaya Meri Deal, ex Toco para vos. El nuevo romance llegó de la mano de su amigo Bizarrap, quien presentó a ambos.

La información fue evidente a partir de los tres videos que aportaron en el ciclo LAM de América TV, en donde el periodista Pedro "Pepe" Ochoa aportó el material donde se los ve besándose y abrazándola él desde atrás, a pocos metros del músico que ya grabó decenas de sesiones con artistas de primera a nivel mundial. Según detallaron, los tortolitos se fueron juntos al terminar la noche.

Colapinto llegó al domingo tras correr en el Gran Premio de México. En el boliche bailable estaban de festejo, en una suerte de fin de ciclo tras la confimación no anunciada de su continuidad como piloto de la escudería francesa. Según contó Ochoa, la situación se dio en "el vip, del vip, del vip", una definición que expone lo exclusivo del lugar donde se dio todo. "Ella logra acceder y lo primero que se ve es un coqueteo. Te hablo un poquito al oído, te hablo un poquito acá, un poquito allá. Y arrancaron medio timidones. Pero él de repente puso sexta, piloto de carrera y no chocó", describió el panelista de LAM, quien aportó la información y el material audiovisual.

Meri Deal es uruguaya pero vive en México por su carrera artística.

No es la primera relación pública que se le conoce al piloto de Pilar. El año pasado, antes de que Mauro Icardi confirme la relación, salió de la mano de un boliche de Madrid con Eugenia "La China" Suárez. El rumor hasta le jugó en contra y lo puso en el centro de una escena chimentera que no era buena para el momento profesional de él, en medio de negociaciones para emigrar del equipo Williams y con su nombre que sonaba en el poderoso Red Bull.

Meri Deal es prima de Bautista Mascia, el cantante ex ganador de Gran Hermano. Él fue quien la invitó a sumarse a Toco para vos en 2013. Nacida en 1996 en Montevideo, toda su infancia la pasó en la localidad de El Pinar, en el departamento de Canelones. Su formación musical la obtuvo en The British Schools, donde desarrolló talento para el solfeo, la guitarra y el el piano.

Franco Colapinto tomando de la cintura a Meri Deal en el boliche de México.

Su mayor logro como artista fue abrir el show que dio en su país Ed Sheeran, en febrero de 2019. A partir de ahí llegaron los contratos con los sellos discográficos internacionales, que la llevaron a mudarse a la Ciudad de México y a lanzar su primer álbum solista en 2023, Amores Náufragos.