Llegó el día del alta: Thiago Medina venció a la muerte y volverá a su casa tras pasar 28 días internado

Thiago Medina logró recuperarse del accidente de moto que lo dejó al borde de la muerte y será dado de alta este jueves a las 12:30, luego de 28 días internado y diversas cirugías pulmonares de riesgo. En diálogo con la prensa, agradeció el apoyo brindado, al igual que su ex pareja y madre de sus hijas, Daniela Celis. "Thiago Medina será dado de alta del hospital hoy al mediodía, tras 28 días de internación y tres intervenciones quirúrgicas", escribió en su cuenta de X el periodista Fede Bongiorno, un especialista en Gran Hermano, el reality del cual surgió Thiago. La primicia resonó por todos lados y fue confirmada de forma oficial algunos minutos después.

Así celebró Daniela Celis el alta de Thiago Medina.

El parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno confirmó la misma información y agregó otros detalles importantes. "Con un pleno acceso al derecho a la salud, el paciente completó una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería", añadieron. "El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires agradece el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención, garantizándole atención y contención, que le permitirá continuar su recuperación extrahospitalaria", señalaron en la comunicación oficial.

Daniela Celis compartió el último parte médico de Thiago Medina.

"¡Llegó el día tan esperado! Esto es gracias a ustedes, a cada profesional, al cielo y a todos los que enviaron fuerzas y energías. Con mucha emoción, lágrimas en los ojos, piel de pollo, le queremos contar que...", escribió Celis en una historia previa a la que tenía el último parte médico de Thiago. Además informó que en la casa de ella y sus hijas continuará su recuperación. El último domingo, el ex GH salió de terapia intensiva, ya recuperado de las tres cirugías que atravesó, producto de los daños internos que recibió en el accidente, que le dejó múltiples costillas fracturadas, un colapso pulmonar y lesiones en el hígado, páncreas y bazo, que le provocaron grandes hemorragias.

Daniela Celis y Thiago Medina junto a sus hijas, Laia y Aimé

El 12 de septiembre chocó con su moto cuando estaba en el cruce de la Ruta 7 con la calle La Providencia de Francisco Álvarez, en Moreno. Desde ese momento peleó por su vida y, aunque contó con un pronóstico reservado durante muchos días, finalmente pudo salir adelante. Ahora lo espera una recuperación junto a su ex pareja y sus hijas.