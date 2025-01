Lluvia de denuncias, videos filtrados y circo mediático: guerra por la tenencia de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi

En una guerra sin fin, Wanda Nara y Mauro Icardi mueven sus piezas para conseguir quedarse con la tenencia de sus hijas, Francesca e Isabella Icardi. Lo que los protagonistas no sabían es que con el circo mediático de su separación y sus nuevas parejas, complicaría aún más la situación legal.

En las últimas horas, el futbolista blanqueó su relación con la China Suárez: según sus palabras se trata de un noviazgo fruto del destino y los sueños que supo pedir alguna vez a las estrellas. Además, mostró imágenes de las menores junto a su nueva pareja, lo que enfureció aún más a la Bad Bitch.

Mauro Icardi y Wanda Nara se pelean por la tenencia de sus hijas

En el contexto de oficialización, Wanda Nara decidió ser cautelosa y mientras su silencio llamó la atención de quienes siguen esta historia, ella se dedicó a filtrar diferentes videos y fotografías de su ex marido cazando, lo que empeoró la situación fue que las menores de la familia también practicaban este deporte ilegal que llena de poder a los millonarios en sus vacías vidas.

Mauro no se quedó de brazos cruzados y denunció a su ex mujer por poner a sus hijos en territorio peligroso y exponerlos a diferentes sustancias ilegales cuando mantenía una relación con Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante. Mientras quienes fueron pareja por más de una década se pelean públicamente, los jueces que llevan sus diferentes causas analizan la situación y se acerca a una decisión que podría afectar a ambas partes .

Yanina Latorre confirma que el defensor de menores estaría evaluando dar la tenencia de las hijas de Wanda e Icardi a un tercero

Fue Yanina Latorre, quien desde su viaje por Estados Unidos, detalló el crítico momento que viven la empresaria de cosméticos y el deportista: "Ya alguna vez conté que el defensor de menores había sido duro con Wanda. En su último dictamen vuelve a ser duro. También molesto con Mauro. Les preocupan las menores ", comenzó su relato en historias de Instagram y continuó: "Siguen tirando de la cuerda, pueden otorgar la tenencia a un tercero . Ojo. El defensor de menores no es cholulo, no le gusta el circo y es muy serio". En un principio, la conductora de Bake Off tenía la tenencia total de las nenas, que luego cambió a tenencia compartida pactando ante la Justicia los días que le correspondía a cada uno.

Así reaccionó Wanda Nara

Mientras la tenencia de las hijas está en juego, Wanda Nara reaccionó al noviazgo de Mauro Icardi y la China Suárez. Aunque en su cuenta oficial de Instagram aprovechó las visitas para promocionar su marca de cosméticos, en su cuenta fake hizo un asombroso descargo: "Dicen que el destino une a dos personas, pero el destino no justifica traiciones ni oportunismos. No todo encuentro está escrito en las estrellas; algunos son simples manipulaciones disfrazadas de amor. Mirar el cielo y soñar es fácil, pero construir algo real requiere respeto y lealtad, dos cosas que quienes se meten en camas ajenas nunca entienden. No es el destino el que junta a las personas equivocadas, es la conveniencia de quienes no tienen escrúpulos".

Desde la cuenta falsa, Wanda Nara contestó a las palabras de Mauro Icardi le dedicó a la China Suárez

Desde un perfil falso y una imagen creada con inteligencia artificial, Wanda Nara no sólo ataca a su ex sino que además responde a la dedicatoria que este le había escrito a la ex Casi Ángeles: "Dicen que las mejores historias comienzan cuando menos las esperás... quién sabe... son cosas del destino. Ese destino que siempre encuentra tiempo de juntar a dos personas sin importar cuando tiempo pasa o cuántos caminos hay que recorrer. Porque hay encuentros que parecen escritos en las estrellas, esas que desde chicos mirábamos acompañados cada noche y soñábamos tantas cosas. Hoy, no necesito más señales, sé que con vos, estoy donde debo estar", fueron las palabras que escribió Mauro Icardi en su último posteo donde blanqueó su nueva relación.