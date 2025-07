"Lo está gozando": Ivana Icardi acusó a Wanda Nara de estar detrás del video íntimo de Mauro

Sin dudas, el WandaGate sigue dando de comer a muchos, e Ivana Icardi es una de las que no quiere quedarse afuera. A pesar de la nula relación con su hermano Mauro Icardi, la joven lo defiende con uñas y dientes en medio del nuevo escándalo legal entre el futbolista y Wanda Nara.

La enemistad entre Ivana y la Bad Bitch viene de larga data, y se alimenta de tensiones familiares, desacuerdos sobre la crianza de los hijos y múltiples conflictos mediáticos. La joven criticó públicamente a su ex cuñada por cómo manejó su relación con Mauro, acusándola de manipular la situación y de priorizar la plata por encima de la familia. Incluso, en su momento, llegó a defender a la China Suárez.

La enemistad entre Ivana y Wanda Nara viene de larga data

En esta línea, la ex participante de Gran Hermano volvió a pronunciarse a través de su cuenta de X (ex Twitter), tras el revuelo por el video sexual filtrado del futbolista. "Estuviste en La Posta, Ivana Icardi", le escribió el periodista Gustavo Méndez, luego de contar en televisión que el delantero denunció a su ex esposa en la justicia argentina e italiana, acusándola de haber filtrado el material. Según la defensa de Icardi, el video fue enviado a Wanda en un intento de recomponer la relación, y luego compartido con Natasha Rey para que ella dijera ser su amante.

Ivana Icardi apuntó contra Wanda Nara por el video filtrado de Mauro

Ivana no tardó en contestarle al periodista: "Lo acabo de ver. Felicidades, no solo por la información sino por aportar coherencia a este circo, porque aunque sea entretenido para la gente, hay personitas que lo sufren. Y solo una, que aunque sea una infeliz, lo está gozando". Sin mencionarla directamente, dio a entender que Nara estaría detrás de cada nueva filtración del escándalo. Y remató: "Prepárense para la próxima que invente. Abrazo".

En otro tweet, Icardi dejó en claro que nada de esto la sorprende: "¿Creen que me sorprende? No, no me sorprende". Y lejos de calmar las aguas, compartió un retweet que encendió las especulaciones: "El narcisismo significa: necesito anularte a ti para sentirme poderoso/a yo". ¿Un palito para Wanda?

Wanda Nara denunciará a Graciela Alfano por culparla de difundir el video de Icardi

Mientras Ivana acusa a la conductora de estar detrás del video filtrado, Graciela Alfano sumó leña al fuego. En televisión contó que habló con la China Suárez, quien le confirmó que el material es de hace varios años, cuando Mauro y Wanda estaban en plena crisis y con idas y vueltas.

Por su parte, Wanda no se quedó callada. En chat de WhatsApp con Ángel de Brito, aseguró que demandará a Alfano por sus dichos: "Lo tendrá que demostrar en la justicia, porque la voy a demandar". En paralelo, la empresaria aterrizó en las últimas horas en Argentina, luego de unos días en Mallorca. Y lo hizo bien acompañada: de la mano con L-Gante, entre abrazos y un lengüetazo en la mejilla, ambos dejaron en claro que entre ellos hay mucho más que una simple amistad.