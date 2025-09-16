Thiago Medina sigue en estado delicado: fiebre y nuevo cambio de antibióticos en terapia intensiva

La salud del ex Gran Hermano Thiago Agustín Medina, quien sufrió una perforación de pulmón y un fuerte daño toráxico abdominal producto de un accidente en moto, sigue estable y con pronóstico reservado, aunque de acuerdo al último parte médico registró fiebre y le cambiaron los antibióticos. Su hermana Camila Deniz habló sobre lo difícil que es todo esto para su familia.

"El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva", anunciaron en el parte médico de este martes por la mañana del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de la localidad bonaerense de Moreno.

Thiago Medina

En el mismo advirtieron que el paciente "presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico", aunque también señalaron que "no hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado" y que "se encuentra estable y con pronóstico reservado". Las diferencias con el parte médico del lunes fueron canalizadas por la fiebre que tuvo. Un día antes le había disminuido, inclusive, la medicación suministrada, mientras que se remarcaba que se enfrentaría a una "evaluación interdisciplinaria para determinar el estado de las fracturas costales que presenta".

Las cadenas de oración y el respaldo espiritual que muestra la madre de sus hijas Daniela Celis en sus redes sociales, son parte del entramado de solidaridad y acompañamiento con el que cuenta el joven. Así lo demostró también su hermana "Camilota", como la conocen en redes. La participante del reality Cuestión de Peso reconoció que no está tan entera, pero que se mantiene fuerte por el resto de sus hermanos, con quienes se encuentran "todos unidos". "Hoy me toca a mí, hoy me pide, hoy me toca decir: 'Gente que cree que hay un Dios que existe, que oren'. Nada más que eso", pidió

"Estamos unidos, en familia, con Dani apoyándonos... La estamos acompañando a ella y también la familia de Daniela nos está acompañando a nosotros, porque están las hermanas mayores, sobrinos, están todos, el papá de Dani, el papá de Thiago, estamos todos unidos como nunca hoy", describió Deniz. "Yo me estoy muriendo por dentro, se me destroza el alma. Thiago y todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos", reveló Camila entre lágrimas. "Quiero ser fuerte y soy fuerte, pero en esta ocasión no soy... no sé hasta dónde voy a contenerme", afrontó frente a las cámaras del programa de El Trece donde trabaja.

Thiago Medina y sus hijas.

La mujer también confesó que su sueño siempre fue tener una foto con los 10 hermanos que son juntos. "Siempre lo dije, y siempre faltaba uno o dos", recordó. Lo más simbólico de esto fue que, en esta oportunidad y a partir de esta tragedia, lograron hacerlo. "El otro día estaban mis cuatro hermanos varones, yo metida ahí y Thiago ahí, obviamente en el hospital"-, lamentó. "Todos mis hermanos son como mis hijos y se me parte el alma en mil pedazos", cerró.