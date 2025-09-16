"No los voy a borrar": Agustín Franzoni presumió guardar videos íntimos de su ex y estallaron las redes

Durante la última transmisión de stream del canal La Casa, el nombre de Agustín Franzoni dio que hablar y generó una cancelación masiva en redes sociales. Spoiler: si bien sus dichos rozaron la ilegalidad, lo que más indignó fue la actitud de cada uno de los integrantes de la mesa.

Todo comenzó durante un juego donde el staff debía elegir entre los carteles "lo haría", "se charla" o "me separo" al responder sobre diferentes escenarios en una relación sentimental. La consigna que generó más polémica fue: "guardar fotos íntimas del ex".

Agustín Franzoni dio a entender que tiene videos íntimos con su ex, Flor Jazmín Peña

Mientras la mayoría levantó el cartel de "me separo", dejando en claro que no aceptarían esa conducta en su pareja, Franzoni sorprendió primero al optar por "se charla" y luego por "lo haría". Inmediatamente, lanzó frases que incomodaron a los presentes: "Tengo un par de videítos que no voy a borrar. ¿Cómo se van a borrar? No los borro ni en pe...", comenzó. Pero lo que indignó aún más fue el machismo del influencer que, con total impunidad, agregó: "En un par de años capaz que salen fortuna. Están bien guardados en una memoria".

Si bien los presentes en la mesa se mostraron incómodos, no faltaron las risas y continuaron el programa sin marcar la gravedad de lo dicho. Sin embargo, las redes sociales no perdonaron y rápidamente viralizaron el clip: "2025 y no solo hay un tipo en un canal de streaming contando que tiene contenido íntimo de su ex y que puede venderlo carísimo por eso no lo borra, sino que todos los de alrededor (inclusive mujeres) se ríen. ASCO" o "¿Esto no es ilegal? Me lo mandaron muchos por IG y lo vine a buscar porque no pensé que fuera cierto que lo dijo... efectivamente siempre se puede ser más boludo", fueron algunos comentarios en X.

Y aunque Franzoni no aclaró de qué ex hablaba, los usuarios cuestionaron con dureza sus declaraciones, subrayando lo problemático de hablar de un material íntimo que la otra persona podría desconocer que aún existe, incluso si en su momento fue grabado con consentimiento. Además, las miradas se posaron sobre Flor Jazmín Peña, por la obsesión del bailarín con su ex novia.

Agustín Franzoni y Flor Jazmín Peña se separaron en malos términos cuando la artista comenzó una nueva relación con quien en ese entonces era su compañero de Nadie Dice Nada y su propio jefe: Nicolás Occhiato. Esto llevó a que el hermano de Naty Franzoni se paseara por distintos programas hablando mal de su ex. Ahora, sus dichos pasaron los límites de la legalidad, por lo que en redes se está impulsando una "cancelación" masiva que incluye denuncias tanto al canal de streaming como a las cuentas del joven.

Lo cancelaron: Agustín Franzoni denunciado en redes sociales por sus dichos en stream

Esta no sería la primera vez que Franzoni realiza algún tipo de violación a la intimidad de su pareja, ya que durante el verano la conductora contó que cuando estaban de novios habían concurrido a un telo y él la fotografió dormida: "Al otro día me acuerdo que estaba caminando por Once y me llega una foto. Me sacó una foto desnuda, dormida". A diferencia de los integrantes de La Casa, los compañeros de mesa de Flor se indignaron rápidamente.

En Argentina, en 2025, la difusión de material íntimo sin consentimiento constituye un delito penal y un grave atentado contra la dignidad de las personas. Ningún contenido de índole privada debe ser compartido sin la autorización expresa de quien aparece en él. Si alguien ve vulnerada su intimidad, puede realizar la denuncia en la fiscalía o comisaría más cercana, comunicarse con el Ministerio Público Fiscal a través de su portal de denuncias, o llamar a la Línea 137, que brinda asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia. Además, la Línea 144 funciona las 24 horas para asesorar en casos de violencia de género y orientar sobre los pasos a seguir.

También existen organismos como el Programa Nacional de Protección de Datos Personales que ofrece apoyo frente a situaciones de discriminación o vulneración de derechos en entornos digitales. Denunciar y pedir ayuda es clave para frenar la violencia digital y proteger la intimidad.