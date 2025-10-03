Lola Índigo deslumbró en el Teatro Vorterix con su "Nave Dragón Tour": agradeció a María Becerra, Lali y Tini

Lola Índigo regresó a la Argentina con un show arrollador que dejó en claro su crecimiento artístico y escénico. En el marco de su Nave Dragón Tour, y con su cuarto disco recién lanzado, la cantante española presentó un espectáculo vibrante en el Teatro Vorterix que combinó baile, pop urbano y una fuerte carga emocional donde dio las gracias a los artistas Argentinos por dejarla entrar a un público tan especial, dando especial agradecimiento a la nena de argentina María Becerra, Tini Stoessel, Lali Espósito y a muchos otros.

El recital estuvo estructurado en tres actos —La Bruja, La Niña y El Dragón—, un recorrido que condensó las distintas etapas de su carrera y ofreció al público un viaje por más de veinte canciones demostrando que hoy es importante tener una repertorio variado y plagado de éxitos.

Lola Índigo regresó a Buenos Aires

En medio de los actos, la cantante española se tomó unos minutos para no solo dar las gracias si no también para levantar la voz por esos artistas que merecen descanso y no ser explotados, con lágrimas en los ojos emocionada por los gritos y el amor del público dijo: "Voy a tener cuidado con lo que digo no vaya ser que salga un titular que diga otra cosa. Ha sido un año raro, llené estadios y no he parado en ningún momento, tengo que aprender a darme las gracias por lo que estoy haciendo, estoy tan enfocada en mis cosas que me he perdido por completo y me he dejado de querer, de cuidar", dijo y completó: "Está bien parar si se puede, hay mucha gente que quería que no parara pero los he mandado a todos ¡a tomar por el culo! Siento que ni voy a poder dar lo mejor de mí hasta que no me comience a agradecer más a mi misma", dijo mientras el Vorterix se venía abajo entre gritos de amor y palabras de honra para con la artista.

El inicio no dio respiro: desde los primeros acordes de An1mal, el público explotó. Le siguieron temas como La Santa, Mi Coleta y Discoteka, donde Lola desplegó su costado más urbano y electrónico, acompañada por un cuerpo de baile que potenció cada movimiento en una puesta visual impactante con una Lola Indigo siguiendo los pasos con mucha energía.

Lola Índigo regresó a Buenos Aires

El segundo acto se enfocó más en sus orígenes, con guiños a sus discos Akelarre y La Niña. Canciones como Mujer Bruja, Maldició" y Santería despertaron la memoria colectiva de los fans, mientras Trendy y MA Remix hicieron bailar a todo el Vorterix. El tono cambió con La Niña de la Escuela y Memories, que marcaron momentos más íntimos antes de dar paso a un bloque cargado de fuerza con Corazones Rotos, Dragón, High Remix y Perreito Pa Llorar con el cantante Paulo Londra.

El clímax llegó en el tramo final, con Mojaita y YNQN llevando al público al punto más alto de la noche. El cierre fue con La Reina, en una versión extendida y emotiva que coronó la velada de manera épica con un carisma inigualable y un coreo que deja sin aliento.

Lola Índigo regresó a Buenos Aires

Con un concepto claro y una producción cuidada en cada detalle, Lola Índigo demostró que no es solo una referente del pop urbano, sino una artista capaz de narrar mundos a través de su música y su puesta en escena. Su regreso a Buenos Aires dejó una huella imborrable y consolidó aún más el vínculo con su público argentino.