Stefi Roitman reveló la dura conversación que tuvo con su esposo, Ricky Montaner: "Necesito salir a comerme el mundo"

Stefi Roitman está en boca de todos tras los rumores de una posible infidelidad a su pareja. Y en las últimas horas se viralizó un fragmento de una entrevista donde reveló cómo le planteó a su esposo la necesidad de volver a enfocarse en su carrera, lo que implicó una mudanza internacional.

La actriz se casó con Ricky Montaner y se mudó a Miami, donde actualmente residen los Montaner. Si bien nunca dejó de trabajar ni de viajar por su carrera, confesó que en un momento sintió que se perdió un poco por priorizar su matrimonio.

Stefi Roitman enfocada en su trabajo en Madrid

" Amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo ", fue la frase que le dijo a Ricky para anunciarle su decisión de mudarse a España. Y explicó: "Me lo estaba comiendo, pero desde un lugar más cómodo".

Según la modelo, dejar en pausa ciertos proyectos no fue una carga porque eligió enfocarse en construir una relación sana: "Hay algo que alimenté ahí que fue muy importante para tener la familia que tengo, la pareja que tengo. Lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullo me da".

En la entrevista también reflexionó sobre sus estándares de pareja: "Donde hay comunicación, respeto, admiración. Porque amor seguro, pero voy a algo más específico, como una construcción de a dos: te estoy eligiendo, dejando esa individualidad aparte".

Aun así, dejó en claro que se considera una persona "muy libre y muy independiente", aunque reconoció que en su matrimonio cambió para construir un proyecto compartido, renunciando a ciertos sueños que retomó recientemente en su nueva vida en Madrid.

Stefi Montaner habló de lo difícil que es pertenecer a la familia Montaner y el hate que recibe

Sobre los rumores de infidelidad, la influencer no se quedó callada y habló del peso de pertenecer a una familia tan expuesta como los Montaner: "La familia de Ricky es maravillosa, pero trae mucha exposición. Mi esposo es cantante, tiene un dúo con su hermano, Mau y Ricky, y son muy conocidos. Eso trajo más exposición todavía. Yo estaba acostumbrada a lo lindo de mostrarse, pero cuando empecé a salir con él, y más en cuarentena, todo se potenció. Hacíamos contenidos juntos, era divertido, era nuevo, pero también trajo más críticas".

Finalmente, Stefi Roitman reconoció lo difícil que es lidiar con el hate: "Antes tenía casi nada, pero después fue distinto: 'te juzgo porque estás con él, te prejuzgo aunque no te conozco'. Es gratis. Entonces tuve que empezar a separar qué mostrar y qué no".