Odino Faccia, sus candidaturas al Nobel de Paz y su relación con el Papa Francisco: música italiana, raíces y compromiso social

El Festival della Música Italiana di La Plata se prepara para una edición histórica. Con un récord de 128 finalistas de todo el país y del exterior, el certamen tendrá su gran final el 11 de octubre en el Teatro Metro. En esta ocasión, el jurado estará presidido por Odino Faccia, cantante, artista y tres veces candidato al Premio Nobel de la Paz, cuya trayectoria internacional está marcada por la fusión entre la música y el fuerte compromiso social: "Primero me pone muy contento porque tiene que ver con mis raíces -señaló Faccia-. Mis padres son inmigrantes italianos y presidir el jurado en esta edición tan importante significa la responsabilidad y el compromiso de evaluar, pero sobre todo de sentir. Lo que yo voy a buscar en la voz de los artistas es que me lleve a Italia, que despierte esa emoción y esa nostalgia que representa la música italiana".

El cantante y tres veces candidato al Premio Nobel de la Paz, Odino Faccia

Con un despliegue inspirado en el mítico Festival de San Remo, el evento mantiene vivo el puente cultural entre Italia y Argentina. En diálogo con BigBang, Faccia habló sobre el significado de este desafío y lo definió como una oportunidad única de generar "más cultura" a partir de la música. "Yo siempre digo que la fusión entre las culturas genera más cultura aún. Este festival representa esa nostalgia de Italia, pero también la mirada argentina, y eso profundiza la pertenencia y genera trabajo y encuentro a través del arte". Lo cierto es que la música, sin embargo, para Faccia es mucho más que arte: es compromiso.

Más allá de los escenarios, Faccia es reconocido como "la voz por la paz" en el mundo, rol que asumió desde hace más de dos décadas. A lo largo de su extensa carrera supo cantar en el Vaticano y compartió canciones con el Papa Francisco, con quien incluso coescribió un himno. De hecho, es el único artista de la historia que coescribió obras junto a dos papas: Juan Pablo II y Francisco. "Conviven en mí el artista pop y el compromiso social como una montaña rusa. Es un enorme desafío, pero también un hermoso compromiso: concientizar a través de la música. Hoy mi nombre y apellido están identificados con la paz", confesó.

El VIII Festival della Música Italiana di La Plata se prepara para una edición histórica

Y agregó: "Y qué mejor que ser asociado a un valor tan necesario para la humanidad". Durante al charla con este medio, insistió en la responsabilidad que tienen los artistas a la hora de transmitir mensajes: "La música puede construir o deconstruir. No hablo solo de la melodía, sino del poder de la palabra. Hay que ser muy conscientes de lo que se dice porque eso impacta en los chicos y chicas que escuchan. El valor de la palabra es enorme, y hoy en la sociedad se lo subestima. Sin embargo, es lo que nos encuentra, nos acerca y nos compromete", expresó. Fue este camino el que lo llevó incluso a ser candidato en tres ocasiones al Premio Nobel de la Paz.

Sobre este gran reconocimiento, aclaró que esas candidaturas "tuvieron que ver con la constancia y la perseverancia en el compromiso". "Lo vivo con una gran responsabilidad y con la certeza de que con la palabra y la música se pueden construir muchísimas cosas", detalló. En ese sentido, él mismo escribió estas tres candidaturas como algo "impensado años atrás": "Lo viví con enorme emoción. Tiene que ver con la perseverancia, con creer en la fuerza de la palabra y de la música. La presión siempre está, pero lo importante es no bajar la guardia y seguir creyendo en que los cambios son posibles", remarcó.

Aunque, advirtió: "Hay que persistir, pese a que muchas veces la indiferencia de quienes tienen poder juegue en contra". Faccia insiste en que la música tiene un poder transformador: "Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice cuando se canta. La música puede construir o deconstruir. Siempre convoco a mis colegas a ser conscientes, porque lo que decimos impacta en chicos y chicas. El valor de la palabra es enorme y hoy no se le da tanta importancia". Sobre su vínculo con el Papa Francisco, quien falleció en abril del 2025, fue categórico: "Me guardo de él su enorme sensibilidad por las dolencias humanas, su humildad y cercanía".

Odino Faccia junto al Papa Francisco

Con emoción, lo recordó como a "alguien que sentías como tu abuelo o tu amigo de toda la vida". "Fue un gran impulso en mi carrera y en mi persona, porque creyó en mí y en mi voz", expresó. De cara al futuro, Faccia asegura que su mayor anhelo no está ligado a escenarios ni reconocimientos, sino a generar espacios de encuentro: "Me gustaría que se abran más las puertas de las ciudades, porque la gente está necesitada de encuentros donde la palabra y la escucha sean reivindicadas. Hoy la escucha está muy devastada, y eso sería un gran anhelo: que podamos trabajar estos valores con los más chicos y con los jóvenes", pidió.

En este último tiempo, decidió llevar su música a escenarios de México, España e Italia, con temas sociales como migración y trata de personas. Consultado sobre cómo se aborda el dolor desde la música sin caer en el golpe bajo, explicó sin dudarlo: "Lo que justamente trabajo trabajamos fuertemente junto con mis músicos, mi equipo, es todo lo que tiene que ver con los valores también. Los números sirven para graficar de alguna manera las dificultades que atraviesan aquellas personas atravesadas por el narcotráfico o la trata de personas. Existen un montón de situaciones en las que se pierden muchas vidas y se se rompen muchos sueños también".

Y destacó: "Desde la música me parece, estoy convencido, de que se puede hablar de muchas situaciones y decir muchas cosas que son muy difíciles de hablar. La música suaviza temas tan difíciles y tan duros, y es ahí donde uno busca la concientización, ¿no? A partir de la música uno puede concientizar situaciones que son muy duras, que atraviesan a muchas familias, que atraviesan a muchas personas y que han destruido muchas vidas. No las suaviza para minimizarlas, sino que las suaviza para concientizar sobre las mismas. La música es esa herramienta poderosa que hoy tenemos a mano y que la vamos a seguir desarrollando y profundizando para la gente".

Mientras se prepara para presidir el jurado del Festival della Música Italiana, Odino Faccia continúa fiel a su propósito: usar la música como vehículo de encuentro, memoria y conciencia. "La mejor pandemia que nos puede pasar -dice con una sonrisa- es la del amor". En octubre, su mirada estará puesta en La Plata y en los finalistas que buscarán conquistar al público y al jurado. "Lo maravilloso de este festival es que nos une en una fusión de culturas y nos lleva con la música al corazón mismo de Italia. Eso es lo que espero encontrar en cada voz", concluyó.