"Los chinos somos todos iguales": insólita defensa de Martín Ku para escapar de los peores rumores

Videos en la fiesta del medio Paparazzi, imágenes entrando a un hotel en Rosario y dos versiones completamente diferentes marcan la actual situación entre Martín Ku, más conocido como "El Chino", y Gisela Gordillo, la mamá de Holder. El ex participante de Gran Hermano negó su vínculo con la mujer y sorprendió su técnica para escapar de los rumores de infidelidad.

Hace días, Juan comparte detalles sobre un apasionado encuentro entre el ex hermanito y la podóloga. Finalmente Godillo rompió el silencio y hundió al joven: "Él me pasó a buscar en un auto alquilado, el gris que se ve en las fotos. Fuimos a tomar algo, dimos una vuelta. Le pregunté si tenía novia porque yo no sabía de Marisol. Me dijo que estaban en un impasse, que se habían separado", confesó en el stream Bondi.

Martín Ku ¿arrepentido?: apuesta a la reconciliación con Marisol

Mientras la rosarina acusó de "zorro" y "mentiroso" al entrenador, este se desentendió del tema: "No tengo idea qué pasó con la mamá de Holder", arrancó su defensa "¿Pero sos vos? ¿Acreditás que sos vos el del video?", indagó el cronista Walter Leiva. Frente a esto, Ku se defendió de una forma particular: " ¡Los chinos somos todos iguales! ".

Mientras la mamá de Holder dejó en claro que conoció al influencer en una despedida de soltera. Sin embargo, esta versión se contradice con la de "El Chino": "Puede ser otra persona. Los chinos somos todos iguales, podría ser cualquier otro chino", explicó y continuó indicando que conoció a Gisela en la fiesta de Paparazzi: "Sé que nos grabaron y circuló eso, pero la vi ahí y nos cagamos de risa de la polémica y los rumores".

Respecto a su relación con Marisol, la cual quedó marcado por rumores de infidelidad y discusiones en el stream de República Z (donde trabajan juntos), el mediático confesó: "Con ella estamos bien. Seguimos en pareja pese a todo lo que se dice y no, no somos una pareja abierta. Obvio que tenemos nuestros problemas, que tenemos que resolver, pero estamos bien", concluyó.

Tras la polémica, "El Chino# viajó a Bariloche junto a Marisol

Gordillo, en el mano a mano con Pepe Ochoa, confesó que Martín Ku tenía ganas de reconquistar a su novia, aunque no ayudó con lo que dijo a continuación: "Ahora quiere reconstruir la relación con Marisol, y me parece perfecto, pero me sigue hablando. Es un zorro. Se fueron de viaje, pero me dijo que me traería un chocolate ". respecto al viaje, la mujer de 43 años estaba en lo cierto, y es que este jueves, "El Chino" posteó en historias de Instagram el nuevo destino al que viajó con Marisol.

"Cumple de ella", escribió el ex participante de Gran Hermano junto a una fotografía de su novia en un romántico desayuno en la ciudad de Bariloche. Mientras la pareja apuesta a una nueva etapa, en redes sociales se especula con la posibilidad de que hayan armado la polémica con un fin de atraer visualizaciones.