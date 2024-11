Tamara Pettinato la atacó y Mica Viciconte la atendió con altura: "Que se ocupe de sus quilombos"

Mica Viciconte no lo dudó y repudió públicamente los dichos de Lizy Tagliani a Cami Homs en el living de Susana Giménez. Resulta que bajo el paraguas del humor, la capocómica había tratado de "cornuda" y "gato" a la modelo, luego de que ambas -junto a sus respectivas parejas- participaran de "Mi pareja puede", el juego que propone la diva en el ciclo que conduce por la pantalla de Telefe. Del mismo participaron Homs y su novio, el futbolista José Sosa, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, y Mica Viciconte con Fabián Cubero. Hasta ahí, todo eran risas y diversión en un ambiente distendido por el juego, pero todo cambió gracias al "humor" de Lizy.

Como estuvo presente cuando Tagliani lanzó esa serie de comentarios despectivos y provocativos contra Cami, Viciconte -consultada al respecto en el programa Ariel en su salsa (Telefe)- opinó: "Para mí Cami no se dio cuenta, había mucho griterío. No estuvo bueno, fue incómodo. Yo hubiera frenado la situación, no había necesidad. A veces con el humor se justifican cosas, pero las disculpas son personalmente". Estas palabras motivaron una llamativa respuesta de Tamara Pettinato, quien en su programa de radio se refirió al cruce entre la ex de Rodrigo de Paul y la humorista, y no dudó en salir a criticar a Mica por haber cuestionado la actitud de Lizi.

Sin ir más lejos, la hija de Roberto Pettinato remarcó: "Lizy Tagliani se pasó un poquito con los chistes a Cami Homs, diciéndole cornuda, después pidió perdón y ahora se mete en Mica Viciconte. Diciendo que con el humor se justifican cosas. Se embanderó defendiendo a Cami Homs, que creo que no son ni amigas, pero bueno, se metió. A ella le gusta estar en el quilombito y en los medios. No es Griselda Siciliani. Y estuvo mucho en muchos quilombos. Porque es la enemiga de Nicole (Neumann)".

Como no podía ser de otra manera, las cámaras de LAM fueron a buscar a Mica, quien no dudó en atender -con mucha altura- a Tamara. Incluso, le recordó que todavía no pudo explicar en su totalidad su vínculo con el ex presidente Alberto Fernández y aquellos videos en los que se la podía ver tomando cerveza y declarándole su "amor" al ex mandatario en la Casa Rosada. "Estaría bueno que esta persona, Tamara, se ocupe de sus quilombos antes de hablar de los míos", lanzó Viciconte.

Y contundente, sumó: "Porque me parece que ella tiene muchos más y si no, que salga a dar explicaciones. Si vos estás de panelista en un programa, vos das tu opinión. Eso no significa defender o no defender. Podés estar de acuerdo con una actitud o no. Tienen ganas de meter todo para cualquier lado. Y después no soy amiga de Cami Homs. No la conozco, la conocí ahí (en el programa de Susana Giménez). Pero puedo estar de acuerdo o no con la situación que pasó. Es simple".

Molesta con Tamara, la ex Combate remarcó: "No la conozco, la verdad. Pero bueno, no es de mi agrado tampoco. ¿Entonces qué hago? Si me preguntan, cierro la ventana y no hablo. No sé. No tengo nada que ocultar. Por eso también bajo la ventana. Pero bueno, que me diga ella cómo me tengo que manejar en el medio, que se maneja tan bien. Capaz que la tiene más clara que yo. Como ahora no está en los quilombos, se mete en otros.

Tamara Pettinato en Blender

Finalmente y con mucha altura, la pareja de Cubero hizo un recorrido de su carrera y remató: "Estuve cuatro años colgada de una liana. No es que yo entré al medio por un quilombo. O sea, estuve cuatro años en un programa de competencia, el cual me lo gané a base de mucho esfuerzo y entrenamiento para poder estar y después el medio me dio la posibilidad de poder estar en muchos programas y hoy seguir trabajando en Telefe...No le veo nada malo y estoy contenta con todo mi recorrido. No he hecho cosas desafortunadas ni mucho menos, así que estoy contenta con lo mío. Y pueden buscar archivos que estoy muy tranquila y no tengo miedo a nada".