Pergolini recordó cómo insultó a Adrián Suar en su oficina: "Decile a tu jefe que es un pelotudo"

Mario Pergolini volvió a la televisión con Otro Día Perdido y el ciclo ya se consolidó como un éxito. Semana a semana, el conductor logra instalarse en la agenda gracias a sus invitados y a las confesiones que sabe arrancar en cada entrevista. En esta oportunidad, recibió a Adrián Suar y juntos protagonizaron un mano a mano que atrapó a la audiencia.

La química entre ambos sorprendió, aunque lo cierto es que en el pasado estuvieron enfrentados. En la charla recordaron una fuerte pelea que tuvieron hace veinte años y que, según admitieron, estuvo muy cerca de terminar " a las trompadas ".

En un mano a mano, Mario Pergolini y Adrián Suar recordaron viejas épocas

El conflicto se remonta a 2002, cuando Adrián acababa de asumir como gerente de programación de El Trece. Con apenas 34 años, apostaba por renovar la pantalla con ficciones en el prime time, lo que lo llevó a modificar la grilla y mover de día a Caiga Quien Caiga (CQC), uno de los grandes éxitos de Pergolini.

"Vos recién empezabas a dirigir el canal. Eras muy joven para ese puesto. Yo también era joven, pero vos más", expresó Pergolini, recordando la bronca de aquel entonces. Suar no dudó en contestarle: "Sí, yo era joven, pero con una diferencia: vos eras joven... y loco, demente, pasional ".

Así eran Mario Pergolini y Adrián Suar al momento de la histórica pelea

El conductor contextualizó para su público: "Nos iba muy bien con CQC, los martes. Y este señor asume y quería darle su impronta, apostar fuerte a la ficción, entonces me cita a una reunión para cantarme que cambiábamos de día".

Suar completó su versión: "Ustedes estaban los martes a las 23 con CQC, pero yo quería poner unitarios de Polka como Vulnerables o Verdad Consecuencia. Entonces le digo: 'Vas a ir los jueves'. Me miró y en sus ojos celestes vi fuego. Me dijo: 'No, no voy a hacer eso'. Yo intenté conciliar hasta que él me respondió: 'Me chupa un huevo'". Pergolini también recordó el momento exacto en que la discusión escaló: "Yo le decía que el martes era un clásico. Hasta que solté la frase: ' Me chupa un huevo '. Y ahí todo se desmadró".

Suar admitió que llegó a pensar que el cruce podía terminar mal: "Yo pensaba: '¿Esto termina a las trompadas?'. Él se paró, yo me paré, y me di cuenta de que el alto es bravo. Pero también nos dimos cuenta de que no daba. Se levantó y se fue, pero antes le dijo a mi secretaria: ' Decile a tu jefe que es un pelotudo '. Yo ya era alguien importante en la tele y jamás me habían dicho eso".

Con el tiempo, ambos lograron dejar atrás aquella pelea. En Otro Día Perdido, Adrián Suar reconoció que "era muy importante sanar este tema". Mario Pergolini retrucó: "Yo pensé que ya lo habíamos sanado". Y entre risas, el actor concluyó: "Sí, porque nos tenemos aprecio, pero hay cosas que me han quedado, porque muy pocas veces me han puteado de local en mi casa".