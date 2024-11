Los fanáticos se ilusionaron con su regreso a Erreway y Luisana Lopilato los bajó de un hondazo: "No voy a..."

A comienzo de semana, las redes sociales estallaron de alegría luego de que Felipe Colombo, Benja Rojas y Camila Bordonaba anunciaran el regreso de Erreway, aquella exitosa y popular banda surgida de la serie juvenil creada por Cris Morena: Rebelde Way. Y la alegría fue mucho más grande aún cuando se dio a conocer la información de que Luisana Lopilato, quien interpreto a Mia Colucci en aquella ficción, iba a participa de los shows que la banda dará por el país. "Vamos a confirmar que Luisana Lopilato va a formar parte de la gira de Erreway, sólo en el Movistar Arena entre julio y septiembre del año que viene", habían informado en el ciclo Entrometidos.

El encargado de dar esta noticia había sido el periodista de Agustín Rey, quien aclaró: "Estas son las fechas en la que los hijos de Luisana tienen vacaciones en Canadá. Vendrán con ella para que ella pueda hacer los shows sólo en Argentina". Esta noticia generó un gran revuelo y el nombre de la ex Casados con hijos no tardó en convertirse en tendencia en las redes sociales hasta que la esposa de Michael Bublé salió públicamente a desmentir la información y a explicar por qué no formara parte del esperado regreso de la banda. "Hola a todos, sé que se pusieron re contentos con la vuelta de Erreway...", comenzó Luisana en un video publicado en sus redes.

Y agregó: "Yo también me puse muy feliz por ellos, me llenaron de preguntas en las redes sociales y estoy acá para contestarles. Muchos quieren saber si voy a formar parte del tour de Erreway 2025 y desafortunadamente no voy a poder formar parte esta vez, quién te dice que a lo mejor alguna vez me subo en algún show y los visito". Según explicó la actriz, tiene su agenda llena con futuros proyectos: "Básicamente es por temas de calendario, el 2025 lo tengo tomado con mucho trabajo, gracias a Dios. Voy a estar filmando en marzo, en Vancouver, una película, en mayo tengo Pepita la Pistolera y para finales de año también hay otro proyecto...".

De esta manera, advirtió que está "con mucho trabajo" y aclaró: "Son proyectos que vengo deseando hace bastante y que me tienen muy entusiasmada. Ustedes saben que Mía Colucci, Erreway fue un proyecto que me hizo sentir muy orgullosa de formar parte. Estoy siempre muy agradecida por todo el cariño de ustedes, hasta el día de hoy me llenan de amor en las redes". Finalmente, le deseó lo mejor a sus compañeros en esta nueva etapa: "Estoy muy contenta con Feli, con Benja y con Cami porque sé que la van a romper y bueno yo ya se los dije a ellos, pero saben que estoy acá para lo que necesiten y los apoyo en todo y vamos que la van a romper".

Cabe destacar que las canciones de Erreway marcaron a toda una generación de adolescentes con su estilo pop rock y el inicio de grandes carreras de la cual salieron grandes artistas, Lopilato entre ellas. Su vuelta tocó los corazones de miles de fanáticos nostálgicos, sobre todo de los millennials. Este regreso marca también la vuelta de Camila Bordonaba, quien después del éxito de Rebelde Way decidió alejarse de los medios y se mudó al sur para tener una vida tranquila. C

Los artistas emprenderán una gira mundial a partir del año que viene con destino a Europa y algunos países de Latinoamérica. Las entradas estarán a la venta a partir del 2 de diciembre. Las fechas del Tour serán: 24 de abril - Quito Coliseo Rumiñahui; 26 de abril - Guayaquil Estadio Modelo; 3 de mayo - Lima Costa 21; 4 de junio - Nápoles Teatro Palapartenope; 6 de junio - Madrid Wizink Center y 7 de junio - Barcelona Palau Sant Jordi.