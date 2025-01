Los Icardi aprueban a la China Suárez: el gesto que Wanda Nara nunca logró con la familia de su ex

Desde Navidad, los rumores de romance entre Mauro Icardi y la China Suárez no dan tregua en el mundo mediático. Y es que aunque los jóvenes tratan de ocultar su relación, en cada movimiento digital dejan en evidencia que lo suyo va camino a lo serio.

Unos días atrás, Rufina Cabré comenzó a seguir en redes sociales al futbolista, lo que indicaría que la ex Casi Ángeles presentó a su nueva pareja a sus hijos y este fue aprobado con un follow: Nochebuena y Año Nuevos como familia ensamblada marcaría el rumbo de los tortolitos.

Mauro Icardi y la China Suárez ya habrían oficializado con sus respectivas familias

Todo indicaría que el deportista también presentó a la actriz en su entorno familiar y se viralizó la reacción de los Icardi. En las últimas horas, la China Suárez está empecinada con demostrar que está de novia con el delantero del Galatasaray y dio follow en Instagram a sus posibles cuñados: Guido e Ivana Icardi no sólo ganaron una nueva seguidora sino que estos aprobaron el nuevo romance al dar click en "seguir también".

Mientras el árbol genealógico de Suárez y Mauro Icardi comienzan a conectar en redes sociales, los tortolitos no se siguen en las plataformas digitales, así como tampoco interactúan: ni comentarios ni me gusta, aunque si comparten imágenes en el mismo lugar sin ánimos de ocultar que pasan juntos los días del verano porteño. Esta situación no sorprende para nada, es que el mediático tampoco sigue en sus cuentas a sus propios hermanos.

La China Suárez comenzó a seguir en Instagram a los hermanos de Mauro Icardi

Quien también se mantuvo activa en Instagram y dio un inesperado follow fue Wanda Nara. Mientras su ex esposo vuelve a apostar al amor junto a la China Suárez, la Bad Bitch comenzó a seguir nuevamente al jugador de fútbol, mientras éste no devolvió la interacción.

Ivana Icardi, hermana de Mauro, nunca aprobó la relación con Wanda Nara

Si bien los hermanos de Icardi devolvieron el follow a la China, no ocurrió lo mismo con su ex cuñada. Ivana Icardi nunca tuvo buena relación con Wanda, ya que la conductora de Bake Off la acusó de querer "colgarse" de la fama de su hermano.

El principal cruce se dio cuando la modelo que actualmente vive en España ingresó a Gran Hermano en el 2016: "En los últimos años nuestra relación no ha sido buena", admitió sobre su hermano, y se defendió: "Se me tildó de querer colgarme de su fama, de querer estar cerca de él por su dinero y nada de esto ha sucedido". En ese sentido, la ex de Luifa Galesio indicó que todas las discusiones que mantuvo con Mauro fueron por darle "su punto de vista, muchas veces contrarios al de su ex mujer y al de él".

La familia del futbolista siempre acusó a Wanda Nara de ser la responsable de alejar al joven de su familia, ya que lo manipulaba por su diferencia de edad. En este sentido, el entorno del rosarino no sólo se alegró por la separación sino que además aprobaron la nueva relación con la China Suárez.