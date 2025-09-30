Oriana Sabatini y Paulo Dybala sorprendieron a todos: "Vamos a ser papás"

El amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala da un nuevo y emocionante paso. Este martes 30 de septiembre, la pareja anunció que están esperando su primer hijo, una noticia que llenó de alegría a sus seguidores y que ambos compartieron con un emotivo video en redes sociales.

En las imágenes, Oriana muestra la ecografía del bebé mientras Paulo la acompaña con una mirada llena de ternura: "Primer posteo de nosotros tres", escribió la cantante, desatando una ola de felicitaciones y mensajes de cariño por parte de amigos, fanáticos y colegas del mundo del espectáculo.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala

La pareja, que se consolidó como una de las más queridas en el ámbito del deporte y la música, vive un momento mágico. Hace apenas unos meses celebraron su primer año de casados, marcando un año desde aquella noche de casamiento inolvidable que fue tema de conversación en todo el mundo. Ahora, la llegada de su primer hijo suma un capítulo lleno de amor a su historia.

Pero Oriana y Paulo no solo anunciaron la dulce espera con el video de la ecografía; también apelaron a su creatividad y complicidad para recrear una tradición que los conecta con sus seguidores más fieles: el universo de Danny Phantom .

En sus cuentas de Instagram, ambos compartieron imágenes animadas inspiradas en el famoso dibujo que marcó el inicio de su relación pública años atrás. Esta vez, ellos aparecen abrazados frente a una cuna, con Oriana tocándose la panza. El característico contorno verde brillante del mundo de Danny Phantom añadió un toque nostálgico a este momento único.

El video del anuncio, cargado de emociones, muestra a Oriana registrando con su cámara digital el instante en que ambos ven por primera vez la ecografía. Sus sonrisas y miradas profundas reflejan una felicidad pura e irrepetible. Al final del video, Oriana susurra con voz suave pero llena de significado: " Vamos a ser papás ".

La historia detrás de su ritual con el universo de Danny Phantom.

La noticia llega en un momento especial para ambos, quienes han sabido construir una relación basada en amor, complicidad y sueños compartidos. Desde sus días como novios hasta su casamiento y ahora la espera de su primer hijo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala demuestra que su historia trasciende fronteras, inspirando a quienes los siguen desde cerca o desde lejos.