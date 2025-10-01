Fede Bal se olvidó de Evelyn Botto: a los besos con una reconocida cronista en los Martín Fierro

Días atrás, Fede Bal pasó por Resumidos y declaró que tiene problemas a la hora de ser fiel e incluso bromeó con tratarlo en terapia. Y el que avisa no traiciona... la noche del lunes, el actor fue visto a los besos con una no era Evelyn Botto, con quien actualmente está intentando algo.

De hecho, en la alfombra roja de los Martín Fierro un periodista entrevistó al mediático y lo abordó con un: " Qué raro ver a Fede Bal soltero ", a lo que él contestó que no es "raro" sino más bien algo que se dio en el último tiempo.

En la noche del lunes, Fede Bal se olvidó de Evelyn Botto y estuvo a los besos con otra chica

Tras ganar el en la terna al Mejor Programa de Viaje y Turismo, Fede Bal fue captado por las cámaras bailando pero también a los besos.

La noche de los Marín Fierro no solo traen polémicas por los looks o por quien se lleva el premio mayor, sino que también es una velada de reencuentros y pasión. Sino, miren al hijo de Carmen Barbieri que repartió besos toda la noche.

Fede Bal ganó un Martín Fierro y homenajeó a su padre

La chica en cuestión es Juli Roque, cronista de Los Profesionales de Siempre. Durante el ciclo que conduce Flor de la V en Canal 9, la movilera habló sobre su encuentro con Bal y detalló como inició el coqueteó: " Nos dimos un par de besos y me dijo que está soltero ", sostuvo.

En la noche del lunes, Fede fue tendencia en redes sociales ya que al recibir el galardón tuvo un gesto que ningún presente entendió pero que en X se identificó que fue un guiño para su difunto padre. Sin embargo, no solo estuvo en boca de todos por ese movimiento, sino también por su facilidad para conquistar: "Creo que bailamos, me dijo que era muy linda y me chamuyó. Me dijo 'ponete los lentes'", reveló la joven sobre el video que círculo.

Finalmente, Juli aclaró que no pasó la noche con él: "Nos quedamos un rato más y me acompañó a que me tomará un auto y él se quedó a dormir en el Hilton".

¿Y Evelyn Botto? La artista no estuvo en la noche de los Martín Fierro y al parecer tampoco en la cabeza de Fede Bal quien estuvo muy entretenido a los besos. Y aunque se los vincule por distintas confesiones de ambos, es cierto que aclararon que no tienen un vínculo formal que les impidiera estar con otras personas.