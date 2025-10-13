Los mensajes que delataron el vínculo entre Nico Vázquez y Dai Fernández antes del blanqueo

Entre la presión de los medios y los comentarios en redes sociales, Nico Vázquez blanqueó su nueva relación con Dai Fernández, su compañera de elenco y quien supo ser señalada como la tercera en discordia tras su separación de Gime Accardi.

"Es algo de hace días", expresó el actor con sinceridad. Frente a la observación de Karina Iavícoli, quien señaló que nunca lo había escuchado negar o confirmar públicamente el romance, Vázquez fue contundente: "Porque en realidad, cuando estás empezando algo... no tiene título. No tengo nada que blanquear. Esa es la realidad".

Nico Vázquez blanqueó su relación con Dai Fernández

Si bien el director teatral asegura que su relación comenzó hace pocos días, lo cierto es que Fernández está presente en su vida desde hace un tiempo. En este contexto, el productor Mariano Acosta compartió algunos comentarios que la actriz había dejado tiempo atrás en publicaciones de Nico y Gime Accardi.

"De todo un poco y con amor", escribió el mediático en un carrusel de Instagram cuya foto principal mostraba a su ex mujer y a él. En aquella publicación, Fernández comentaba: " Siempre es lindo compartir con ustedes. Los quiero mucho ", dando las primeras señales de cercanía con su colega.

Los comentarios de Dai Fernández en los posteos de Nico Vázquez

En otro posteo, Dai también se hizo presente: " Lindos ", dejó junto a un en una publicación donde Vázquez presumía su matrimonio.

Todo indicaría que Dai Fernández siguió los pasos de Ángela Aguilar, quien comentaba los posteos de Cazzu diciendo "Fan de su relación" y luego terminó casándose con Nodal.