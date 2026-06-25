"Dios proteja a mí Venezuela": Catherine Fulop puso sus redes al servicio de las víctimas del terremoto

La tragedia que golpea a Venezuela tras los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 continúa generando muestras de solidaridad dentro y fuera del país. Entre las voces que se alzaron para acompañar a las víctimas se destacó la de Catherine Fulop, quien utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y colaborar con las tareas de asistencia a los damnificados.

Profundamente conmovida por la situación que atraviesa su país natal, la actriz publicó un mensaje en su cuenta de X donde expresó su preocupación por las consecuencias del desastre. "Mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy necesitamos unirnos más que nunca. Voy a compartir información en las historias de mi instagram y formas de ayudar. Cualquier aporte, difusión o apoyo puede hacer una gran diferencia. Mis redes también están a disposición para ayudar a conectar, informar y apoyar en lo que sea necesario", escribió.

Horas después, amplió el mensaje a través de Instagram y convocó a sus seguidores a involucrarse en las campañas de asistencia. "Mi gente, como muchos ya saben, mi país, Venezuela, acaba de vivir una tragedia muy dolorosa a causa de un terremoto. Hoy más que nunca necesitamos unirnos y ayudarnos entre todos. A través de mis historias voy a estar dejando dos links importantes: uno para quienes quieran colaborar y brindar ayuda, y otro para ayudar a encontrar personas desaparecidas y compartir información que pueda ser útil", manifestó.

La artista remarcó además la importancia de cada gesto solidario en medio de la emergencia. "Cualquier ayuda, por pequeña que parezca, puede hacer una diferencia enorme en momentos como este. Y por supuesto, mis redes sociales están completamente a disposición para difundir información, ayudar a conectar personas y apoyar en todo lo que esté a mi alcance. Gracias por acompañar, compartir y tender una mano a quienes hoy más lo necesitan. Venezuela los necesita", agregó. Junto al posteo, Fulop compartió un video en el que se mostró visiblemente afectada por la tragedia y explicó las iniciativas que decidió respaldar para canalizar la ayuda.

Catherine Fulop puso sus redes al servicio de las víctimas del terremoto

"Hola, mi gente. Bueno, acá estamos tratando de ayudar en lo en lo que se pueda a mi gente en Venezuela. Mis redes sociales las pongo a disposición. Voy a estar dando información en mis en mis historias, voy a estar poniendo dos links que para mí son importantes, tanto de una fundación de Miami que se llama We Love Foundation, y una de la cámara de comercio, que también me parece importante, Terremotos de Venezuela, y ahí se unificaron varios links para buscar a personas y para donar, que creo que son serias, y esa ayuda va a llegar a Venezuela", expresó.

En su mensaje también hizo referencia a la magnitud del desafío que enfrenta el país. "Se necesita mucho, mucho. Este es el comienzo de una reconstrucción de mi país. Bueno, mi gente, todo lo que puedan ayudar a mi tierra se les va a agradecer. Increíble que haya pasado esto. Muy duro", señaló. La actriz también ofreció sus plataformas para colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas, una de las mayores preocupaciones tras el desastre. "Si alguien necesita ayuda, yo soy medio torpe con esto de las redes sociales, pero, bueno, si necesitan, yo trato de entrar a los mensajes", explicó.

Y sumó: "Pero en estos links que les voy a poner en mi historia pueden pueden buscar a su gente querida que que que está desaparecida". Y concluyó con un pedido cargado de emoción: "Bueno, muchísimas gracias, mi gente, y dios proteja a mí Venezuela". Las palabras de Fulop llegaron en medio de una situación crítica. Según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el número de víctimas fatales ascendió a 188, mientras que los heridos ya suman 1.520. Además, se contabilizan 157 desaparecidos y unas 200 personas permanecen atrapadas bajo los escombros.

Catherine Fulop puso sus redes al servicio de las víctimas del terremoto

La emergencia también dejó 2.927 familias damnificadas y severos daños materiales. Al menos 250 edificios resultaron afectados o destruidos, mientras que el estado de La Guaira concentra buena parte de la devastación, especialmente en las localidades de Caraballeda y Playa Grande. Los hospitales trabajan bajo extrema presión. Ocho centros de salud sufrieron daños estructurales y algunos debieron ser evacuados de urgencia para proteger a pacientes y trabajadores sanitarios.

A esto se suman los daños en centros comerciales, edificios públicos y obras de infraestructura. "Estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos", afirmó Jorge Rodríguez. Mientras tanto, la ayuda internacional comenzó a movilizarse. España confirmó el envío de asistencia humanitaria, mientras que Estados Unidos anunció el despliegue de equipos de búsqueda y rescate, asistencia médica y apoyo logístico para colaborar con las tareas de emergencia.