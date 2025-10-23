Tini Stoessel sorprendió a sus fans con un fuerte pedido antes del estreno de Futttura

Luego de un largo período alejada de los escenarios, Tini Stoessel regresa recargada y renovada con un show que promete ser diferente a cualquier otro: Futttura en Tecnópolis da inició el próximo viernes 24 de octubre. En este contexto, al cantante usó sus redes para difundir un extremo pedido a sus seguidores más fieles.

La preocupación de muchos fans es qué pasará con el clima. Según el pronóstico, habrá fuertes tormentas durante el viernes y sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el viernes 24 una mínima de 20° y una máxima de 23°, así como también una probabilidad del 40 a 70% de tormentas durante las primeras horas y de 10 a 40% por la tarde/noche.

Tini Stoessel se prepara para Futttura

En cuanto al día sábado 25 de octubre se espera un descenso de la temperatura con una máxima de 21° y una mínima de 16°. En cuanto a la lluvia, se pronostican chaparrones por la mañana y el mediodía, con una probabilidad de 10 al 40%.

Por su parte, hasta el momento, desde la organización no informaron cambios de horario ni la suspensión del evento por cuestiones climáticas. Lo que si se comunicó desde Futttura es un pedido especial por parte de Stoessel: "Amores, lamentablemente no se pueden controlar los videos que se filtren, pero les pido que si ven alguno me ayuden a no difundirlo. (No se pongan locxs, ni peleen, porque lxs conozco)", comenzó en su cuenta de X oficial.

El exclusivo pedido de Tini Stoessel a sus seguidores

La Triple T desea dar un show único, con tres escenarios a modo festival repasando por todas sus etapas artísticas: "Quiero que el show sea una sorpresa para ustedes y me daría una pena inmensa que se filtren más cosas . Lxs amo con todo mi corazón, ya casi nos vemos", cerró.

Lo cierto es que Tini Stoessel está ensayando para Futttura y ase filtraron algunos videos de partes del show, así como los bailarines de su staff compitieron videos con las coreografías a modo de promocionar el festival.