Lowrdez Fernández emocionó en el Gran Rex: "Por el suelo, no me arrastro nunca más"

Luego del conflicto con Leandro García Gómez, Lowrdez Fernández regresó a los escenarios como telonera de la banda A Teens. El Gran Rex se tiñó de emoción al verla levantarse lentamente de una situación marcada por la violencia y el distanciamiento familiar.

Con la presencia de su papá en el teatro y el apoyo de quienes más la quieren, la artista salió a escena cubierta con una túnica negra. A su espalda, un hombre acompañaba su presentación realizando gestos energéticos con las manos. Fue entonces cuando tomó la prenda y dejó al descubierto el llamativo look: un top y un short blancos, acompañados por unas alas de ángel de plumas.

Lowrdez Fernández brilló como telonera de A Teens, en el Gran Rex

Durante el show, Lowrdez interpretó temas como Creo en mí, de Natalia Jiménez, y algunos hits de Bandana, entre ellos Guapas y Maldita Noche.

La intérprete encontró en la música su refugio y su manera de sanar: "No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo, no me arrastro nunca más ", entonó. Durante unos minutos, el público comprendió que esa letra tenía un peso distinto.

Muy consciente de todo lo que se dijo sobre ella en los últimos días, Fernández se tomó un momento para reflexionar: "Quiero decirles algo importantísimo, quizás suene cliché, pero un tropezón no es caída ".

Además, la cantante agradeció la compañía de su papá, Omar, y su esposa, a quien llamó "mamá". Cabe recordar que su madre biológica fue quien inició la denuncia por violencia de género contra García Gómez, hecho que generó el enojo de Lowrdez. Su actitud en el Gran Rex dejó en claro que ese malestar continúa.

Lissa Vera apoyó a Lowrdez Fernández tras su regreso a los escenarios

La integrante de Bandana también había mostrado su molestia con su colega Lissa, quien acompañó la denuncia contra García Gómez. Sin embargo, ambas parecen estar recomponiendo su relación. Según la telonera, su compañera no aceptó la invitación al Gran Rex, aunque sí le dedicó un posteo en redes sociales.