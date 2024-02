Lucas Spadafora contó su traumática primera vez: "Pensé que estaba embarazado"

Lucas Spadafora es youtuber e influencer, conocido desde 2019 por su videos y luego, con su salto la televisión por participar en el "Cantando 2020", donde fue el compañero de Lola Latorre y dejó entrever sus dotes artísticos. Luego, volvió a la plataforma de Instagram para continuar con su contenido habitual y hasta participó de una serie en El Trece.

Ahora, de invitado en "Un Churrito al mediodía", conducido por Fede Popgold, el actor hizo una confesión que avergonzaría a más de uno, pero que sin embargo él lo contó como una gracia y una picardía de adolescente, ya que, cuando tuvo su primera vez con su novio de aquel entonces, creyó que podría llegar a tener un bebé con él.

Lucas Spadafora.

Allí Spadafora explicó: "A mi me pasó algo que... después de mi primera vez tuve una crisis porque pensé que estaba embarazado". Estas declaraciones sorprendieron rápidamente a todos los de la mesa, que creyeron que se trataba de una broma y empezaron a reir. Sin embargo, el influencer permaneció serio.

"Real fue una crisis, tuve miedo porque la otra persona me preguntó: '¿No podés quedar embarazado, no?', y me hizo dudar", dijo y luego prosiguió ante la atenta mirada de Popgold. "Yo le dije, 'creo que no, pero ahora que me lo preguntás no estoy seguro...' y bueno", expresó con cierta vergüenza.

Entre las risas de los del piso y su papelón como invitado, Lucas continuó con su relato. "Yo tuve embarazo psicológico, ya estaba lista para ser mamá. Casi se los cuento a mis padres incluso", dijo al insistir en que realmente le había generado miedo la situación porque no sabía si los hombres parían o no un bebé.

Atónito ante esta anécdota, Popgold le preguntó: "¿Pero eras chico?", y el influencer contestó: "Tenía 16... o sea, no éramos tan chicos, pero si unos boludos", resaltó entre risas. "Eso demuestra la problemática y la falta de Educación Sexual Integral", dijo el conductor de Luzu TV, queriendo explicar además porqué es tan importante que las personas se eduquen desde niñas sobre estos temas, para no generar miedos y confusiones más adelante.

"Bueno, pero la realidad es que las nuevas generaciones no tienen ESI... yo tampoco tuve ESI", se defendió Spadafora, "Yo aprendí con Casi Ángeles", explicó finalmente.