Telefe...¿el canal de la familia o la usina del horror?: de Marley a Lizy, las sombras que persiguen a la señal más vista

El eslogan "el canal de la familia" con el cual Telefe se identifica parece quedarle grande a la señal de aire más vista de la Argentina. Es que, luego de las fuertes revelaciones que brindó en su programa de El Trece Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, una nueva mancha llegó para impregnar a otra de sus figuras. La conductora de "La Peña de Morfi" no es la primera y, de acuerdo a una dinámica de los últimos años, tampoco será la última.

Este último lunes, la periodista señaló que encontró a Tagliani robándole en su propia casa, aunque esa acusación tuvo otros coletazos aún mucho más graves, que la vincularon a la trata de personas y el abuso sexual a menores. Según Canosa, la peluquera estaría vinculada al caso del ex productor del canal Marcelo Corazza, y en ese sentido aseguró que la denunciará ante la Justicia. "El miércoles 16 de abril voy a estar en Comodoro Py, para que vean que no me ando con chiquitas", prometió.

Viviana Canosa denunció las supuestas conexiones de Lizy con Corazza

Entre las acusaciones que dejó la periodista, también involucró a Costa, la panelista del canal de la familia que también fue vinculada al abuso sexual de menores. "Te voy a mandar un paquetito de pebetes al canal que trabajás, porque me dijeron que te encantan los pebetes", lanzó la conductora. Antes la mujer trans la había atacado, cuando dijo que no le sorprendió lo que destapó en su programa. "¿Por qué me va a sorprender? Es una señora que tomaba lavandina. No me sorprendió. Si Lizy es una delincuente como la acusan, tendrá las pruebas para acusarla, pero como no hay ninguna prueba es esa nota y nada", ironizó la panelista.

La panelista conocida como "Costa"

El caso del ex Gran Hermano fue de alto impacto para las autoridades de Telefe. El hombre que había ganado la primera edición del reality, tenía en su haber una serie de acusaciones y de antecedentes de abuso sexual infantil, por las cuales el año pasado el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 elevó a juicio la causa por explotación sexual de menores.

"Alguien muy importante de la tele le estaría pagando el abogado a Corazza y, a la vez, le estaría pagando a la familia para mantenerlos a todos", denunció Canosa al frente de Viviana en vivo. En el programa también detallaron que el productor podría llegar a recibir una condena de hasta 15 años de prisión, entre otras cosas, por haber sido parte de una red de trata de menores que venían desde Misiones.

Lucas Benvenuto pide que no termine la condena social para Jey Mammón.

Para la misma época que estalló el escándalo, también fue expuesta la relación entre Jey Mammon y Lucas Benvenuto, cuando este tenía solamente 14 años de edad. En aquel entonces la cancelación contra el músico fue letal, al punto de que el canal de la familia prescindió de sus servicios justo cuando parecía que habían encontrado el reemplazo perfecto para el fallecido Gerardo Rozín en "La Peña de Morfi".

"Yo me enamoré y fui condenado por eso", declaró en su momento Mammon en la mesa de Mirtha Legrand. Lo cierto es que la cancelación cayó durísima sobre él tras la confirmación de que había estado con un menor de edad. Benvenuto dio una fuerte pelea para que la situación no quede en la nada, al punto de que realizó una performance desde la virtualidad el día en el que su ex se acercó a la entrega de los Martín Fierro 2023.

Marley quedó relegado de los planes de Telefe.

La figura más importante que Telefe perdió por las vinculaciones al abuso sexual, fue Alejandro "Marley" Wiebe, quien fue denunciado por Adrián Alfredo Molina por corrupción de menores. Este hombre lo conoció por internet en 1996, cuando sólo tenía 17 años. "Fue él quien tomó ventaja de mí e influyó en mi normal desarrollo psicosexual", relató en la causa en la que también describió que le escondió quién era hasta que se conocieron de forma personal.

Tras meses de chats, lo citó en una esquina de la zona de Palermo donde se conocieron personalmente. "Para ese entonces, él ya se había transformado en un amigo, en alguien de confianza y la única persona que sabía todo de mi vida", explicó la víctima. Allí el conductor lo llevó a su hogar. "En ese primer encuentro en su casa, trató de seducirme e intentó tener relaciones sexuales, pero me negué. Lo cual me dio mucha vergüenza y culpa", recordó Molina.

Adrián Alfredo Molina denunció a Marley por corrupción de menores.

La manipulación de Marley habría llevado a su víctima a acceder a tener relaciones con él. Aunque entre los detalles se suma que lo obligó a usar drogas para poder tener relaciones con él. "En una ocasión, en la planta alta de su casa, colocó en mi nariz una sustancia ilegal que se llama popper. La sustancia ingresó en mis fosas nasales, me hizo hervir la cabeza, la nariz, la garganta, los ojos y esto pasó mientras él intentaba convencerme de tener sexo en la bañera jacuzzi. Me sentí tan mal que me descompuse", afirmó Molina.