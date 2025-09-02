Luis Majul atacó a Moria Casán: la trato de "mujer rencorosa" por sus críticas a Susana Giménez y Mirtha Legrand

El periodista Luis Majul atacó a la diva Moria Casán por las críticas que realizó contra dos de sus principales colegas y la acusó de "falta de códigos" por sus declaraciones. Luego se enojó con su columnista radial que llevó la información y no se prendió en las críticas que hacía el conductor. Omitió el flojo rendimiento periodístico que atravesó él en los últimos días.

El columnista Fede Flowers recordó la frase de Moria que estalló la discordia: "Mirtha Legrand y Susana no tienen la cintura que tengo yo". La aseveración levantó polvareda a su alrededor y hasta motivó que Majul se refiera a ella, sin ponerse colorado la misma semana en la que se negó a pasar los audios del escándalo de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"¿No es un poco falta de códigos en la jerga del mundo del espectáculo?", quiso saber Majul. "Mirtha te invita, vos vas... pum, le pegás. Pasa por ahí Susana Giménez, le pegás... detrás de la lengua karateca de Moria Casán, ¿no hay también una mujer rencorosa?", se preguntó el conductor.

El intercambio con su columnista comenzó enseguida. "Me parece que Moria entiende y sabe mucho del show", explicó Flowers en defensa de la actual pareja de Fernando Galmarini. "Sí, pero el show cuando tiene que tirarle el barro a los demás, cuando le llega el barro a ella", contrarrestó Majul.

"Hay que decir algo: quien fue primero a ver a Moria fue Mirtha. Hace tres semanas fue a verla a Cuestión de Genero. Moria no es ni amiga de Susana ni de Mirtha", recordó el columnista. "¿No será que no es amiga de nadie?", insistió el periodista, con un ya notable resentimiento contra la figura.

"De Graciela Alfano es muy amiga. Son casi primas. Para mí dijo algo muy acertado: 'no somos amigas ni con Susana ni con Mirtha. Yo soy una artista'", relativizó Flowers, en clara contradicción con su jefe. "No desinfló el ego todavía", soltó el conductor televisivo todavía convencido de mantener su crítica contra Moria

"Lo tiene bien puesto al ego, como lo tiene Susana, Graciela, Mirtha", justificó Flowers, sin correrse de su posición original. "Vos estás con Moria. O sea que no sos neutral, digámoslo", cerró algo fastidioso con la situación Majul, a pocos días de negarse a difundir los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.