Lussich apuntó contra Del Moro por el derrumbe de Gran Hermano: "Lo conduce desde la soberbia"

El universo de Gran Hermano volvió a encenderse, pero esta vez no por un escándalo dentro de la casa, sino por un fuerte cruce mediático fuera de ella. El periodista Rodrigo Lussich lanzó una crítica tan ácida como entretenida que tuvo un blanco claro: el conductor Santiago del Moro. Todo comenzó en redes sociales, donde Lussich analizó lo que definió como la "decadencia" del reality. Y fiel a su estilo, no se guardó nada. "Llegó con experiencia en MasterChef y cara de galán. Le dieron GH y todavía busca el confesionario", disparó el conductor de América TV sobre el papel de Del Moro.

La frase fue apenas el puntapié inicial de una catarata de cuestionamientos que rápidamente se viralizaron y reavivaron el debate sobre el presente del ciclo. Lejos de suavizar su postura, Lussich redobló la apuesta con una descripción cargada de ironía sobre el estilo del conductor: "Dice al aire cosas que van contra los intereses del programa. Opina cuando tendría que dejar que el público opine", señaló en una nota con Desayuno Americano

Y remató con uno de los comentarios más comentados: "Lo único que le importa son sus looks de adolescente. Campera de cuero, zapatillas limitadas y peinados que dejaron de funcionar hace 15 años. Tiene 48 y se viste como si tuviera 22. El drama no es la casa. Es el vestidor". El dardo no solo apuntó a la conducción, sino también a la estética televisiva, convirtiendo el descargo en un espectáculo en sí mismo.

Más allá de lo personal, el periodista también puso el foco en el desgaste del formato: "En 25 años lo destrozaron tres conductores, doce ganadores y un país que no se cansa de mirar gente encerrada". Con tono entre nostálgico y burlón, recordó las primeras ediciones conducidas por Soledad Silveyra: "Solita conducía como directora de jardín de infantes. 'Adelante, mis valientes', gritaba como si entraran a una guerra. Adentro había gente normal. Sin Instagram, sin fama, sin canjes".

Y sentenció: "Antes la gente miraba porque era NUEVO. Hoy es el mismo programa con el filtro de TikTok". Durante el móvil, Lussich profundizó su postura y dejó en claro que su crítica no es improvisada: "Del Moro parece que es intocable, que nadie se puede meter con él y a mí me parece que no está muy buena la conducción que hace, lo que no significa que no sea un gran conductor".

Santiago del Moro

Incluso marcó lo que, a su entender, es el principal problema: "No entiende el formato, no lo termina de asentar, no crea clima, el suspenso que necesita ese tipo de realitys". Y agregó: "Les da información de afuera, dice cosas que no tiene que decir, los caga a pedos de manera extraña". Sin medias tintas, cerró con una definición contundente: "A mi parecer, lo conduce desde la soberbia, a mí no me gusta".