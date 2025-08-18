L-Gante quiso volar a México, pero rebotó en Ezeiza por la cuota alimentaria: cambió el aeropuerto por un boliche de zona sur

Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, vivió un episodio que pareció sacado de una de sus propias canciones: quiso despegar hacia México, pero terminó recalculando el rumbo en plena madrugada. El artista tenía previsto presentarse en un show musical durante una pelea de boxeo, pero en el aeropuerto internacional de Ezeiza se encontró con un obstáculo insalvable: Migraciones le negó la salida del país por estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM).

"Ahora estamos haciendo la prueba. No sé si puedo salir. Muchas cosas dijeron que no eran certeras. Espero que esta sea otra mentira más de Merlo (el abogado de Tamara Báez)", declaró el cantante en diálogo con Puro Show, todavía con la ilusión de poder abordar el avión. Sin embargo, esa ilusión se desmoronó rápido: "Fue rebotado en migraciones por la falta de pago de la cuota alimentaria de su hija Jamaica", informó un cronista de El Trece.

La escena tuvo su cuota de dramatismo. Para evitar un nuevo cruce con las cámaras, L-Gante optó por abandonar el aeropuerto por otra puerta, lejos de los flashes y las preguntas incómodas. Según explicó el abogado de su ex pareja, Juan Pablo Merlo, la medida no sorprendía: "Tamara es quien cría a su hija, la manda al colegio, la alimenta y todo lo ha hecho a pulmón. Elián, en cambio, viaja con amigos y muestra una vida de alto nivel que no se condice con la cuota mínima que pasaba".

El trasfondo judicial viene de larga data. Tras la separación de Tamara Báez, madre de Jamaica, se había fijado una cuota alimentaria que, de acuerdo al abogado, "no alcanzaba ni siquiera los 500 dólares mensuales". Con el tiempo, el monto se ajustó a 300 mil pesos, aunque la denunciante lo consideraba insuficiente. La falta de cumplimiento derivó en su inclusión en el RDAM, un registro que trae aparejadas múltiples restricciones.

Algunas de ellas puede ser la imposibilidad de tramitar tarjetas de crédito hasta, como quedó en evidencia, la prohibición de salir del país. La ley es clara: quien aparece en la lista negra de deudores alimentarios no puede viajar al exterior, a menos que salde su deuda o acuerde un plan de pago con la parte denunciante. En caso contrario, los shows internacionales quedan automáticamente cancelados. Pero si algo caracteriza a L-Gante es su capacidad de transformar un revés en un show paralelo.

L-Gante junto a Tamara Báez

En lugar de regresar a su casa, recalculó rumbo hacia un boliche de Zona Sur, donde terminó arriba del escenario improvisando un recital sorpresa para su público. Mientras tanto, en lo personal, el artista intentó en los últimos días acercarse nuevamente a Báez, aunque ella fue categórica: "Prefiero estar sola y dedicarme de lleno al cuidado de mi hija". Entre tribunales, boliches y aeropuertos, la vida de L-Gante parece transitar entre lo judicial y lo musical, con un mismo telón de fondo: la necesidad de resolver cuanto antes su situación con la cuota alimentaria si quiere volver a subirse a un avión y recuperar el ritmo internacional de su carrera.