Ian Lucas respondió tajante tras los rumores con Evangelina Anderson

Las grabaciones de Masterchef se volvieron mucho más que un trabajo para los participantes: lograron formar un grupo unido que suele juntarse a comer y salir de fiesta. En ese contexto, algunas amistades habrían comenzado a confundirse y profundizarse, y todo apunta a que Evangelina Anderson e Ian Lucas estarían conociéndose más allá de una simple amistad.

Fue Luis Ventura quien instaló en los medios el rumor de que la modelo y el influencer habrían estado a los besos, aunque los protagonistas prefieren no hacerse cargo.

Ian Lucas y Evangelina Anderson estarían saliendo

En la pantalla de Telefe, semanas atrás, Wanda Nara le preguntó a Ian si desde su ingreso a Masterchef había recibido muchos mensajes de mujeres. Él lo negó, aunque tampoco quiso prestar su celular para que la conductora comprobara la versión.

Con los rumores de romance circulando, Kennys Palacios apuró al youtuber para intentar sacarle alguna confesión que pudiera subir a las redes del canal: "No sé si anduviste viendo los medios, las redes", le dijo el estilista, y el entrevistado respondió irónico: " No. Ni idea ".

Kennys no estaba dispuesto a quedarse sin chisme: "Bueno, yo te informo que Ian estaría conociendo a una compañera", insistió. "¿Yo? No me enteré", replicó Lucas, sorprendido. "Pero si yo no dije el nombre de la compañera", le retrucó el host. "No, no, pero vos me dijiste: 'Estás conociendo una compañera'. Te digo que no. Conocer es una palabra muy...", aclaró el participante, manteniendo el tono de chiste.