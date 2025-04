Macarena Ruiz se reinventa tras una carrera camaleónica: del flamenco al rock, sin perder la esencia

La cantante hispano-argentina Macarena Ruiz celebra sus 26 años de carrera este sábado a las 20:30 en el Teatro Stella Maris de San Isidro, en un show en el cual repasará toda su carrera, con un particular énfasis en los cambios de géneros musicales que recorrieron su trayectoria, en la cual partió de la copla y el flamenco para luego arribar al rock y al pop español.

"Durante estos 26 años de carrera me dediqué a la canción española, la copla y el flamenco. También a las baladas pop mexicanas. Desde el 2022 comencé a incursionar en el rock y el pop en español, y es por eso que este año me presento con 'En una de esas', mi primer concierto cantando éstos géneros musicales", reveló la artista.

El escenario en el cual desplegará su música también es una garantía de que su repertorio se luzca. El Teatro Stella Maris ubicado en Martín y Omar 399, pleno casco histórico de San Isidro, fue fundado en 1878 y cuenta con un escenario especial para que el sonido esté a la altura de las circunstancias.

"Se van a encontrar con un tributo a las bandas más emblemáticas desde los 90, con hits que todavía la gente sigue cantando. Es un repertorio muy variado con temas de Paulina Rubio, Marcela Morelo, La Oreja de Van Gogh, Serú Girán, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Coti Sorokin", detalló Ruiz sobre el espectáculo del sábado.

La sala del Teatro Stella Maris de San Isidro.

"No puedo decir que es un salto, por pasarme al rock. Al rock lo llevé en el alma desde muy joven y siempre estuvo atesorado en esos rincones del corazón más preciados. Yo no siento ese cambio. La música, sea cual sea su género, es música. Y me llega de la misma manera que me llega cualquier palo", reconoció Macarena en relación a los cambios de género de su carrera. La artista celebra 26 años de carrera llenos de cambios, tanto en lo musical como en las vicisitudes lógicas de la vida. La cita es este sábado a las 20:30 y quienes quieran su entrada deberán comunicarse con el 11-2468-3329. "Les aseguro que la van a pasar muy bien", prometió la cantante.