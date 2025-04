Todos contra Viviana Canosa tras denunciar a una red de trata: "No le perdona el éxito a Lizy Tagliani"

El pasado martes 15 de abril, Viviana Canosa se presentó en los tribunales de Comodoro Py, donde denunció la existencia de una supuesta red de trata de personas en la que, según sus palabras, estarían involucradas figuras reconocidas del espectáculo. En ese contexto, sugirió el nombre de Lizy Tagliani, a quien además calificó como "chorra" y "abusadora de menores". Sin embargo, en las últimas horas, tras la repercusión del caso, su discurso dio un giro inesperado.

Luego de declarar ante la Justicia, la periodista dialogó con TN y relativizó sus acusaciones iniciales: "No fue tan así", aseguró, al ser consultada por su denuncia por robo contra Tagliani: "Son varias cosas que se fueron mezclando. Escuché a Marcela Tauro, me dio pena, y fui recorriendo algunas situaciones", argumentó.

Así se retiró de Comodoro Py, Viviana Canosa junto a su abogado

La conductora de Viviana con Vos aclaró: "Ayer llegué al caso Loan, pero eso no tiene nada que ver con Lizy ni con Comodoro Py". Por su parte, su abogado contó que recibieron cartas documento, aunque ningún bozal legal: "Lizy dice que la acusamos de abuso sexual de menores, pero Viviana nunca utilizó ese término ni le atribuyó semejante delito ", sostuvo.

La nueva actitud de Canosa sorprendió a más de uno y no tardaron en cuestionarla. Paulo Kablan fue uno de los primeros en señalar la falta de pruebas: "Es todo tan complejo, porque es absolutamente incomprobable . Por un lado, un supuesto robo de hace 15 años que no se va a investigar porque está prescripto. Y para que algo sea probable, tenés que tener evidencias, y yo no vi nada", afirmó el periodista.

El navegador no soporta este contenido.

En medio de la polémica, hubo quienes defendieron a Lizy Tagliani. "Si vos hablás de niños rusos, ¿andá a encontrarlos? Y si decís que tienen menos de 14 años, ¿cómo lo sabés? ¿Les pediste documentos?", cuestionó otro panelista sobre las declaraciones de Canosa. "Justo 14, que es la edad en la que la ley diferencia el consentimiento del no consentimiento. ¿Justo eran 14, justo rusos de los que no sabés ni los nombres?", agregó con escepticismo.

Beto Casella también opinó sobre lo sucedido: "Me sorprendió la secuencia, porque veníamos de la cuchara y la cartera a una denuncia por trata de personas. Eso me llamó la atención", deslizó, poniendo en duda los verdaderos motivos de la denuncia. Aunque aclaró: "Yo no pongo las manos en el fuego por nadie", remarcó que no será él quien defienda a Lizy.

El navegador no soporta este contenido.

Quien aportó una mirada más neutral fue Yanina Latorre: "Al principio no le creí el descargo del domingo, hoy sí. Me parece que reaccionó un poco tarde", comentó. Además, como amiga de Canosa, se mostró preocupada: "Espero que todo lo que dijo sea cierto, porque lo mejor que tiene es su credibilidad. Pero hasta ahora no vimos nada concreto ni muy contundente . Hasta el lunes era de una manera y entre ayer y hoy se potenció demasiado. Estamos con una denuncia en Comodoro Py, y lo cierto es que pruebas no hay. Esto le arruina la vida a Lizy", lamentó.

Más contundente fue Elizabeth Vernaci, quien no se guardó nada: "Los programas de chimentos aseveran y aseguran como si fuera verdad lo que ellos creen. Una cosa es ser chorro, que es una mierda, pero otra mucho peor es que te acusen de pedófilo. ¿Qué es esto que quieren instalar? ¿Que todos los putos y las travestis son pedófilos? Tenés que tener pruebas para decir algo así, porque estás jugando con la vida de esa persona, no con tus puntos de rating ni con tu idea de justicia", disparó.

El navegador no soporta este contenido.

Pablo Duggan también expresó su indignación: "Todo lo que dijo Canosa me parece una chantada ", aseguró en Radio 10. "Esto lo hace para existir públicamente. Evidentemente no confía en sus cualidades como periodista, siempre termina en un escándalo para trascender. Hay una jugada de más", señaló. Desde su perspectiva, detrás de las acusaciones hay envidia y una venganza personal que pone en riesgo el trabajo y la familia de una persona: "Creo que ella no le perdona el éxito a Lizy Tagliani", concluyó. Más tarde, Duggan reforzó su postura en su cuenta de X: "Si Canosa tiene información relevante del caso Loan —lo cual dudo— debe irse a Corrientes a declarar ante la jueza de la causa. No tiene que llamar a gobernadores ni ministros de Seguridad. Cualquier otra cosa es hacer show con la desaparición de un niño".

El escándalo sigue creciendo y, por ahora, la Justicia deberá determinar si detrás de las acusaciones de Viviana Canosa hay pruebas reales o si, una vez más, el espectáculo mediático termina por devorar a sus protagonistas.