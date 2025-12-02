Madonna no se limitó y destrozó a Trump por desfinanciar la lucha contra el Sida: "Ridículo, absurdo, impensable"

El pasado 1 de diciembre, el mundo se unió para conmemorar el Día Mundial del Sida, una fecha clave para visibilizar la prevención, combatir el estigma y promover la información sobre esta enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, en Estados Unidos, el silencio fue ensordecedor. Bajo la administración de Donald Trump, el gobierno decidió no reconocer oficialmente esta jornada, una decisión que genera indignación entre activistas y figuras públicas.

Entre las voces más contundentes se encuentra Madonna, quien no dudó en utilizar sus redes sociales para expresar su rechazo a las políticas del expresidente. La artista, conocida por su compromiso con la lucha contra el VIH/Sida, no solo recordó a las víctimas de esta enfermedad, sino que también lanzó duras críticas contra Trump.

Madonna

"Apuesto a que él nunca ha visto morir a su mejor amigo de sida, sostenido su mano y visto cómo la sangre se drenaba de su rostro mientras tomaba su último aliento a los 23 años", escribió la cantante en un mensaje cargado de emoción y rabia. Son re contra conocidas las historias en las que Madonna contó haber perdido a sus seres queridos por esta enfermedad y no fue tibia en señalar la gravedad de ignorar una causa que sigue cobrando vidas en todo el mundo.

"La lista de personas que he conocido, amado y perdido por el sida es bastante larga. Déjenme decirlo una vez más: todavía no hay una cura para el sida, y gente todavía muere de esto ", agregó en su publicación, enfatizando la urgencia de continuar la lucha contra este virus.

En un tono desafiante, la intérprete de Music aseguró: "Me niego a reconocer que estas personas hayan muerto en vano. Y continuaré honrando el Día Mundial del Sida, y espero que ustedes lo honren conmigo".

Madonna fue tajante al respecto: "Una cosa es ordenar a los agentes federales que se abstengan de conmemorar este día, pero pedirle al público general que finja que nunca sucedió es ridículo, absurdo, impensable".

Las políticas de Trump: una amenaza para la lucha contra el SIDA

La postura del gobierno de Trump no se limitó al silencio sobre esta jornada. Desde que fue reelecto como presidente de los Estados Unidos, recortó drásticamente los fondos destinados a programas globales contra el VIH/Sida, incluyendo PEPFAR, un plan emblemático que salvó millones de vidas desde su creación en 2003.

Según reportes, el Departamento de Estado ordenó a sus empleados abstenerse de promover públicamente el Día Mundial del Sida. Además, congeló financiamiento extranjero para iniciativas esenciales en países como África y Asia, donde el impacto del virus es devastador. Es en esta línea que organizaciones internacionales alertan que estos recortes están interrumpiendo tratamientos vitales y paralizando proyectos fundamentales.