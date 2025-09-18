Malena Pichot le preguntó a Gustavo Cordera lo que Rosemblat y Pergolini no se animaron: "¿Violaste a alguna mujer?"

Además de los hechos políticos que tiñen la realidad política argentina con tintes de los años '90, entre la desfinanciación a las universidades y a los hospitales públicos, algo no pasa desapercibido: las reiteradas entrevistas a Gustavo Cordera, ex líder y rockstar de la banda Bersuit Vergarabat en medios de comunicación masivos. La primera aparición de Cordera -y tal vez la más shockeante- fue la que hizo en el programa de Pedro Rosemblat donde llamó la atención el clima de complicidad entre estos dos varones que parecen haberse olvidado de por qué el rockero estuvo tanto tiempo alejado de los escenarios.

Pedro Rosemblat y Gustavo Cordera

Por si alguien estuvo distraído, el pelado Cordera dijo en una entrevista con alumnos de periodismo que: "Es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la concha caliente quiera coger con vos, vos no te las puedas coger . Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente. Si yo tengo algo bueno para darte puedo desvirgarte como nadie en el mundo. A mí hablame de cómo te sentís y te entiendo, pero si me hablás de los derechos no te escucho porque no creo en las leyes de los hombres, si en las de la naturaleza".

La aseveración, que fue una oda a la cultura de la violación fue realiza en el año 2016, en pleno surgimiento del colectivo Ni Una Menos que no fue más que una respuesta al asesinato indiscriminado de mujeres en manos de hombres por violencia machista.

Gustavo Cordera

La frase caló tan hondo en el colectivo feminista en particular pero en la sociedad en general que Cordera pasó a ser de un rockstar venerado de la noche a un paria olvidado de los escenarios y negado por la mayoría de sus compañeros (también varones). Sin embargo, no todo es tan difícil para los hombres que avalan la cultura de la violación en Argentina...

A nueve años de la expresión Cordera reapareció también en el programa de otro varón, Mario Pergolini donde pintó unas disculpas que fueron aplaudidas por todo el auditorio como si se tratara de un héroe colectivo... Al final, la cancelación no fue tal y la condena social parece haberse revertido pero nadie le preguntó la pregunta del millón, nadie excepto la actriz y guionista, Malena Pichot.

En su programa Furia Bebé, con tono irónico expresó: "Nadie está cancelado. No cancelaron a nadie. A nadie le pasó nada", dijo y siguió: "Al final lo que lo que están pidiendo es eh impunidad total... que es, 'ay, dejen que diga cualquier cosa y nadie diga nada'".