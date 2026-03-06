Manzano y Scaglione apuestan all in en España: el plan de los dueños de Telefe para cruzar el charco

En un movimiento que promete revolucionar el panorama televisivo español, los empresarios José Luis Manzano y Gustavo Scaglione desembarcan en tierras ibéricas con un ambicioso proyecto bajo el brazo: la creación de una cadena de televisión dedicada exclusivamente a la actualidad.

El consorcio, bautizado como SIETE (Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo), une fuerzas entre socios españoles vinculados al grupo Prisa y el grupo Telefe, líder indiscutido de la televisión argentina.

Según fuentes cercanas, SIETE es uno de los dos operadores que se presentaron al concurso público de televisión digital terrestre en abierto convocado por el gobierno español de Pedro Sánchez. La otra propuesta proviene del gigante Mediaset, lo que eleva aún más las expectativas sobre la competencia por esta nueva licencia.

El proyecto tiene como objetivo principal ofrecer una programación centrada en la actualidad, un enfoque que busca diferenciarse en un mercado saturado por contenidos que apuntan más a temáticas generales. Aunque el nombre definitivo del canal aún no fue confirmado, se especula que podría llamarse "La Séptima", en alusión a su enfoque informativo y su carácter innovador.

Andrés Varela Entrecanales, representante de los accionistas españoles y líder del grupo Alconaba, fue clave en este proceso. Aunque Alconaba no participa directamente en el consorcio, su influencia en estas negociaciones fue determinante para concretar el acuerdo con Telefe.

La participación de Telefe, adquirida recientemente por Manzano y Scaglione tras su compra al grupo Paramount Skydance, es uno de los puntos más destacados del proyecto, siendo referentes en la televisión abierta, algo que podría ser un factor diferenciador en esta nueva aventura empresarial. La experiencia de Scaglione como dueño de Televisión Litoral y Multimedios La Capital también suna un componente de solidez y visión estratégica al consorcio.

El concurso público para la nueva licencia de televisión en abierto forma parte del plan técnico de la TDT aprobado en España, que busca adaptarse a los estándares digitales y aprovechar el espacio liberado por la mejora tecnológica. Este contexto ofrece una oportunidad única para que SIETE se posicione como un jugador clave en el mercado español.