Tini Stoessel habló de casamiento en plena entrevista y puso en aprietos a Rodrigo De Paul

Tras estar un tiempo alejada de los escenarios y del mundo artístico por problemas personales, meses atrás Tini Stoessel volvió a apostar a su carrera como cantante y lo hizo a lo grande: montó Futttura, un espectáculo que en primera instancia conquistó Buenos Aires con fanáticas que llegaron desde distintas provincias, y que ahora recorre el mundo con una gira internacional.

En este contexto, "La Triple T" llegó a Paraguay y, antes de su show, pasó por los estudios de Telefuturo para conversar sobre distintos aspectos de su carrera. Sin embargo, el tema que se llevó todos los créditos fue su relación con Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel llegó a Paraguay con Futttura y sigue su gira internacional

Los tortolitos volvieron a apostar al amor por segunda vez luego de que la cantante se separara de Young Miko. Sin embargo, esta segunda etapa es diferente: no se muestran tanto en redes sociales y mucho menos presumen públicamente sus proyectos privados.

La cautela que hay alrededor de sus planes alimenta especulaciones y rumores sobre la pareja. Durante meses se habló de una pedida de mano romántica en la playa y hasta de posibles fechas de casamiento. En los últimos días, incluso, circularon versiones sobre una supuesta crisis.

Si bien nunca lo confirmaron, los rumores indican que así fue la propuesta de De Paul a Tini Stoessel

Frente a la consulta de los conductores paraguayos, Tini mostró su anillo y realizó una videollamada en directo con De Paul, lo que generó una reacción inmediata en el estudio y entre los espectadores. " Tini dijo que se casa con vos a fin de año ", bromeó el conductor, algo que la cantante no había dicho explícitamente y se encargó de aclarar: "Me preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada", se defendió y De Paul avaló: "La conozco, no creo que haya dicho eso".

Stoessel dejó claro que el tema del casamiento no es un simple rumor: "Tenemos ganas de casarnos. No sé si va a ser este año, pero ya está". El futbolista, por su parte, sumó una frase que calzó justo entre las versiones: " Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones ". El intercambio, acompañado de gestos cómplices, reforzó la atención sobre la relación.

Aunque todavía no hay una fecha confirmada, las especulaciones sobre la logística ya comenzaron. Se habla de una celebración doble: una ceremonia íntima en Europa para el círculo cercano del fútbol y una mega fiesta en Buenos Aires que reuniría a lo más selecto del espectáculo y la música urbana.

Fuentes cercanas a la pareja indican que Tini Stoessel ya habría contactado a exclusivos diseñadores internacionales para su vestido, buscando un estilo que combine la elegancia de la alta costura con su impronta pop. Por el lado de los invitados, se espera una lista "all star" que incluya a toda la "Scaloneta" y a figuras de la talla de Becky G, Anitta y Alejandro Sanz.