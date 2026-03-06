El gesto de Wanda Nara que encendió rumores y desató una nueva guerra: ¿El mismo anillo de Icardi?

Si bien Mauro Icardi y Wanda Nara decidieron separarse y rehacer sus vidas con nuevas parejas, cada gesto en redes sociales deja en evidencia que ambos siguen muy pendientes el uno del otro. En las últimas horas, rumores de casamiento comenzaron a circular desde Milán y Turquía, aunque los usuarios detectaron un detalle que no pasó desapercibido.

Según el periodista Gustavo Méndez, la China Suárez y el futbolista tendrían fecha para casarse entre octubre y diciembre de este año. Primero llegaría la propuesta formal, una vez que a fines de marzo se concrete el divorcio con Wanda.

El anillo que Mauro Icardi le regaló a la China Suárez en su primer aniversario de novios

Aunque todavía no se difundieron fotos ni videos de Mauro arrodillado haciendo la clásica propuesta, la actriz ya presume un anillo con un gran diamante en su dedo anular. La joya no pasó inadvertida en sus posteos: incluso en algunas imágenes posaría con la mano en primer plano, lo que llevó a muchos a interpretar que intenta dirigir las miradas hacia el anillo.

Pero la Bad bitch no se quedó atrás. Desde Milán, Martín Migueles publicó una historia junto a ella con una frase que encendió rumores: "¿Te querés casar conmigo?". El gesto desató rápidamente versiones de que la conductora estaría planeando una boda, incluso antes de que se concrete la de Mauro y la China.

"¿Te querés casar conmigo?", la historia de Martín Migueles con una propuesta a Wanda Nara

En la foto, a la Wanda también se la vio luciendo un lujoso anillo, lo que dio a entender que no se trataría de una simple broma en redes. Fue entonces cuando varios usuarios detectaron un detalle: el anillo sería el mismo que Mauro Icardi le habría regalado tiempo atrás.

En el programa La mañana de Moria también analizaron la imagen y señalaron la coincidencia. "Ese anillo es muy parecido al que le había regalado Icardi para su compromiso ", sostuvo Gustavo Méndez. En la misma línea, la periodista Nazarena Di Serio sumó una hipótesis picante: "Se dice que ella habría sacado el anillo del cajón, se lo habría puesto y después fingió demencia".

¿Wanda Nara volvió a usar el anillo de compromiso que le regalo Mauro Icardi?

Un anillo, una historia de Instagram y una frase provocadora alcanzan para reactivar una novela que desde hace años mantiene en vilo a quienes siguen el Wanda Gate. En un vínculo donde cada gesto suele tener doble lectura, la pregunta vuelve a quedar flotando: ¿se trata de un nuevo capítulo del juego mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi o de una señal de que la historia entre ellos todavía no terminó de escribirse?