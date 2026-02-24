Madrugada bajo agua: el temporal desbordó el conurbano y dejó a miles atrapados entre calles inundadas y ráfagas violentas

La lluvia llegó cuando la ciudad dormía. Sin estruendo previo, sin tregua, sin margen. Cerca de la madrugada de este martes, un fuerte temporal descargó su furia sobre la Ciudad de Buenos Aires y, con mayor violencia aún, sobre el sur del conurbano bonaerense. En cuestión de minutos, las calles se transformaron en ríos y la circulación quedó prácticamente paralizada. Avellaneda fue una de las zonas más afectadas. En Dock Sud, la bajada de un puente quedó bajo agua, convertida en una trampa invisible para quienes intentaban avanzar entre charcos que ya no eran charcos sino verdaderas lagunas urbanas.

En Lanús y Lomas de Zamora, la intensidad de la lluvia sorprendió por su rapidez: lo que cayó en pocos minutos bastó para desbordar desagües y colapsar esquinas. Vecinos reportaron voladuras de toldos y cartelería, objetos arrancados por ráfagas que acompañaron el diluvio. El viento, la lluvia y la oscuridad compusieron una escena de madrugada tensa, con sirenas aisladas y autos varados intentando salir del agua. En la Ciudad de Buenos Aires, barrios como Palermo, Barracas, Balvanera, Constitución y Liniers también sintieron el impacto, aunque el mayor castigo se concentró en el conurbano sur. Allí, la tormenta fue más que una molestia: fue una amenaza concreta.

A la 1:47, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo. El fenómeno, detectado por radares, tenía una validez de una hora. Pero la angustia en los barrios inundados parecía no tener límite horario. El alerta incluyó a partidos como Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Ensenada, Florencio Varela, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón y Quilmes.

Más tarde, el organismo confirmó que el Área Metropolitana de Buenos Aires quedó bajo alerta amarilla, una categoría que advierte sobre "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas". Las recomendaciones fueron claras y urgentes: evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües, desconectar electrodomésticos si ingresa agua, asegurar objetos sueltos y buscar refugio inmediato en espacios cerrados. Consejos que, en medio de la madrugada, muchos leyeron cuando el agua ya estaba dentro de sus casas o avanzaba por la vereda.

Avellaneda, Dock Sud, Lanús y Lomas de Zamora fueron los puntos más castigados

La jornada no ofrece descanso. Para la tarde se esperan tormentas fuertes, con probabilidades de entre 40% y 70%, y ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. La temperatura oscilará entre los 21 y los 32 grados, en un combo de calor y humedad que alimenta la inestabilidad. Por la noche, las tormentas serían aisladas, pero el viento seguirá marcando presencia. La alerta amarilla también se extiende a la Costa Atlántica y al sur bonaerense, donde localidades como Coronel Suárez, Bahía Blanca, Pigüé y Tres Arroyos enfrentan advertencias por fuertes vientos. Allí, el riesgo se traslada a marquesinas, carteles y estructuras frágiles que pueden convertirse en proyectiles. Recién desde el miércoles se prevé una mejora sostenida, con el cese de las lluvias y máximas que no superarán los 28 grados.