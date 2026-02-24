Gallardo dijo basta: el Muñeco se bajó del barco y la dirigencia de River ya baraja un abanico de posibles reemplazos

El rumor venía creciendo como una bola de nieve, pero nadie imaginó que la confirmación llegaría en formato audiovisual y con la voz quebrada. Este lunes por la noche, Marcelo Gallardo anunció oficialmente su renuncia como director técnico de River Plate. Y el mundo millonario se detuvo. La derrota 1-0 ante Vélez Sarsfield en Liniers fue la gota que rebalsó un vaso que ya venía lleno. La caída número 13 en los últimos 20 partidos y una alarmante racha de 10 derrotas en 15 encuentros terminaron de marcar un segundo ciclo muy lejos de la era dorada que lo convirtió en el entrenador más ganador de la historia del club.

Ante una cámara, en el River Camp, Gallardo comenzó diciendo: "El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados". Con esfuerzo visible para no quebrarse, agregó: "Las cosas no salieron como teníamos proyectado que salgan. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos".

Y dejó un deseo que sonó a legado: "Tengo nada más que palabras de agradecimiento con todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que la institución que ha crecido enormemente en los últimos años tenga buenos resultados futbolísticos para enaltecer más todavía lo que significa River". Ese lunes Gallardo había llegado al predio de Ezeiza con la determinación ya tomada.

Primero reunió al plantel y les comunicó que dirigiría el jueves ante Banfield y luego daría un paso al costado. Desde el vestuario, tras la derrota ante Vélez, habían comenzado a filtrarse versiones de que su continuidad estaba bajo análisis. Esta vez, el análisis fue definitivo. Más tarde arribó Enzo Francescoli, enviado por la dirigencia con un mensaje de apoyo. El presidente Stefano Di Carlo, principal impulsor de su regreso y quien le renovó el contrato a fines de 2025, intentó convencerlo.

No hubo caso. El Muñeco ya había decidido. Una vez que Di Carlo se retiró del River Camp, se fue con la certeza de que el ciclo estaba terminado. Gallardo no se irá en silencio. El jueves, desde las 19:30, estará sentado en el banco por última vez cuando River reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. Será su despedida ante un estadio Monumental que lo convirtió en estatua y bandera. En este segundo ciclo dirigió 85 partidos: 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, con una efectividad del 53,72%. Números respetables para muchos, insuficientes para alguien que levantó 14 títulos y cambió la historia del club.

Con la renuncia confirmada, la Comisión Directiva deberá moverse rápido. El calendario aprieta y la Copa Sudamericana asoma en el horizonte. Marcelo "Pichi" Escudero asumirá interinamente, pero la búsqueda ya está en marcha. Uno de los apuntados es Hernán Crespo, actualmente en el São Paulo FC y con el antecedente de la Sudamericana 2020 ganada con Defensa y Justicia. También aparece el nombre de Eduardo Coudet, hoy en el Deportivo Alavés, identificado con el club y de perfil ofensivo. El "Chacho" sería el principal candidato a suceder al "Muñeco". O al menos, así lo confirmó la periodista Luciana Rubinska. "Hay un 90% de posibilidades", dijo.

Entre los desocupados seduce Ariel Holan, de buen paso por Rosario Central. También figura Gabriel Milito, actualmente de gran presente en el Chivas de Guadalajara. Ambos con propuestas de juego que encajan con el paladar riverplatense. Más utópica parece la opción de Pablo Aimar, hoy parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección argentina, con el Mundial 2026 en el horizonte. El futuro inmediato es incierto. Lo único seguro es que el jueves no será un partido más. Será el final de un ciclo que tuvo épica, gloria y, esta vez, frustración. Gallardo eligió irse antes de que el desgaste lo arrastre. Antes de que la estatua pese más que el presente.