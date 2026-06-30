Mario Pergolini implacable contra Florencia Peña tras conocerse la millonaria cifra que pide a Luzu TV

La polémica entre Florencia Peña y Luzu TV sigue escalando y ahora sumó una nueva voz de peso. Luego de que trascendiera que la actriz analiza iniciar acciones legales contra el canal tras la cancelación de su programa, Mario Pergolini fue lapidario y no dudó en cuestionar públicamente su postura.

El conflicto volvió a instalarse luego de que Pablo Layus revelara la cifra que reclamaría Peña en caso de avanzar con la demanda: "Estamos hablando de cifras realmente importantes. Estoy contando y son 8 ceros, adelante tendría un dos ", aseguró, en referencia a un presunto reclamo de 200 millones de pesos, monto que incluso podría modificarse.

Mario Pergolini atacó sin piedad a Florencia Peña

Al enterarse de esa información durante su programa en Vorterix, Pergolini reaccionó con dureza y apuntó directamente contra la actriz: " Ahora quiere hacer juicio la caradura, es tremendo ", disparó sin vueltas.

Lejos de suavizar su postura, el conductor volvió a cargar contra Peña y cuestionó que pretenda llevar el conflicto a la Justicia: "¿En serio querés hacer juicio? ¿Por qué no te llamás a silencio? A veces se gana, a veces se pierde", sentenció.

Las declaraciones de Pergolini llegaron después de que Fernando Burlando, abogado de Florencia Peña, confirmara en La Noche de Mirtha que la actriz está en condiciones de reclamar una compensación económica por la rescisión de su contrato con Luzu TV.

Según explicó el letrado, Peña atraviesa un momento muy difícil tras su desvinculación: " Ella está realmente muy golpeada, atravesada por el dolor ", expresó. Además, sostuvo que la decisión de apartarla del canal se tomó en contra de su voluntad y consideró que las autoridades de Luzu actuaron de manera apresurada.

Fernando Burlando confirmó que la actriz está en condiciones de reclamar una compensación económica por la rescisión de su contrato con Luzu TV

El conflicto se desató luego de que Florencia Peña difundiera al aire una información falsa sobre el padre de Lionel Messi. Tras el episodio, la conductora reconoció el error, pidió disculpas públicamente y se comunicó con la familia del capitán de la Selección Argentina para expresarles su arrepentimiento.