Delirio... místico

Marcelo Tinelli calificó de "delirio" el show musical de Javier Milei y cuestionó la justificación social hacia el presidente

El comentario de Tinelli se suma a la ola de reacciones que generó la presentación del presidente.

08 Octubre de 2025 09:50
Marcelo Tinelli en Carnaval

Durante su programa Estamos de paso, transmitido por el streaming Carnaval, Marcelo Tinelli se sumó a las críticas por la polémica presentación musical de Javier Milei en el Movistar Arena y expresó su desconcierto ante la actuación del mandatario en medio de la crisis social, económica y, sobre todo, política que enfrenta el Gobierno en medio de los escándalos narcos vinculados a José Luis Espert, que le valieron la renuncia a su candidatura. "Lo que estoy viendo del concierto de Milei me parece un delirio", afirmó el conductor, visiblemente sorprendido por el tono y el contexto del evento que se llevó adelante durante la noche del lunes .

La conversación comenzó con una pregunta directa de Tinelli a su mesa de actores y humoristas: "¿Cómo lo vieron a Milei cantando?". La primera en responder fue Sabrina Rojas, quien, entre risas, aludió a los memes que inundaron las redes sociales: "¡Como Alf! Cantaba igual que Alf". Enseguida, el humorista uruguayo Sebastián Almada intervino con una dosis de desconcierto: "Yo no entendí por qué hizo eso". Fede Bal se sumó a la charla, reflexionando sobre la mezcla entre política y espectáculo: "Es raro, porque más allá de la música, de la política y todo... ¿Qué está haciendo? Se hizo una fiesta en el Movistar Arena. Fue una fiesta para él".

Luego de escuchar a sus compañeros, Tinelli tomó la palabra y profundizó en su crítica: "Fue una fiesta para él. No lo entendí. No es por criticar ni nada, pero yo sí critico, por ejemplo, que no está bueno todo esto del dinero narco y el financiamiento de una persona (en referencia al vínculo entre el empresario narco Fred Machado y el diputado de la Libertad Avanza José Luis Espert) que tiene relación con eso. Esto se podría decir antes del kirchnerismo con el tema de las obras públicas o las cosas que pasaron, como el caso Vialidad o Hotesur. Pero lo que estuve viendo del concierto de Milei anoche me pareció un delirio. Es un delirio todo eso".

Javier Milei en el Movistar Arena.

El conductor fue más allá y apuntó contra el discurso que, según él, busca justificar los excesos que habitualmente tiene el presidente libertario: "Siempre está la situación esta de 'bueno, como ha habido tanta corrupción, banquemos al loco', ¿entendés? Lo que yo estoy diciendo es que me parece un delirio todo y no es ni una crítica... Así como me ha parecido espectacular el show de Luck-Ra, que el presidente esté haciendo eso y cantando esas cosas no las entendí". Finalmente, Pachu Peña cerró el debate con una frase contundente y que, en definitiva, reflejó el descontento de gran parte de la sociedad: "Para mí no era el momento de hacerlo".

