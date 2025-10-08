Sin trabajo y angustiada: Coty Romero perdió su cuenta de Instagram, su fuente de ingresos y suplicó por ayuda

El brillo de las redes sociales puede apagarse en un instante. Eso fue lo que vivió Coty Romero, la ex participante de Gran Hermano que, tras perder su cuenta de Instagram, su principal fuente de ingresos, quedó sumida en una crisis personal y profesional que ella misma calificó como "devastadora". La joven, nacida en Corrientes y radicada en Buenos Aires, explicó entre lágrimas que la suspensión se debió a la promoción de plataformas de apuestas ilegales, una práctica que ella misma reconoció como un error.

A través de un video que publicó en su nuevo perfil de la red social, destacó: "Perdí mi cuenta de Instagram, es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. Me puse muy mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal". La caída de su perfil, donde acumulaba cientos de miles de seguidores, desató una tormenta emocional. En TikTok, Coty habló directamente a cámara y confesó que el golpe la dejó sin piso. "Estoy muy desesperada, anoche estuve llorando, estuve mal y encima tengo que rendir todas estas semanas", relató, visiblemente afectada.

Su desesperación fue tal que lanzó un pedido masivo a sus seguidores: "Lo único que tienen que hacer es escribirle a Meta y poner: 'Hola, por favor pedimos que recuperen la cuenta de Coty Romero'". La influencer apeló incluso a la solidaridad de quienes tienen cuentas verificadas, convencida de que eso podría acelerar su regreso a la plataforma. Pero hasta el momento, la empresa no revirtió la suspensión y su cuenta original continúa bloqueada. "Para la gente que trabaja de esto, saben que es muy duro que te pase una cosa así", lamentó. En medio del drama digital, Coty hizo una autocrítica sincera.

Admitió que, si bien sabía que las promociones de apuestas eran ilegales, decidió hacerlo por necesidad económica. "Sabía que estaba mal y sabía que me estaba arriesgando a eso, pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires", reconoció. Y agregó: "Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más". El golpe llega en un momento sensible para la joven, que en los últimos meses venía intentando reconstruirse tras su separación de Nacho Castañares, también ex Gran Hermano. En una entrevista en El Ejército de la Mañana (Bondi), Romero explicó que su decisión de dejar el programa Fuera de Joda estuvo marcada por esa ruptura.

Su nueva cuenta de Instagram

Sin ir más lejos, contó que "se había separado, y ya me había pasado con mi anterior relación de separarme y tener que laburar con él. Dije 'No, no quiero pasar otra vez por lo mismo, tengo que aprender'". La reflexión la llevó a valorar lo aprendido incluso en el dolor. "Viste cuando la vida te pone otra vez en una situación similar y es como que decís 'aprendo o aprendo'... y la verdad que fue una decisión increíble. Hoy en día le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya hecho todo lo que me hizo", expresó. Ahora, sin su cuenta y con la incertidumbre de tener que "empezar de cero otra vez", Coty intenta sostenerse con el apoyo de su comunidad. A cinco días del cierre de su perfil, abrió una nueva y comenzó de nuevo,. "Por favor, les pido con una mano en el corazón, quiero recuperar mi cuenta", suplicó..