Marcelo Tinelli destrozó a la China Suárez y se puso del lado de Benjamín Vicuña: "Rompo todo"

Tras semanas de expectativas y preparación, el pasado martes, Marcelo Tinelli hizo su debut en el mundo del stream: llegó junto a un equipo de figuras, integrado por amigos y familiares que estarán al frente de Estamos de Paso por Carnaval Stream, un ciclo inspirado en su mítica creación de los '90.

Sin dudas el tema del momento en la farándula es el Wanda Gate y el conductor no quiso quedar fuera. Es en este contexto que opinó sobre la escolarización en Turquía de los hijos de la China Suárez y tomó partido por Benjamín Vicuña.

Marcelo Tinelli debutó en stream con Estamos de Paso en el canal Carnaval

Tinelli opinó sin filtros: "Lo único que me preocuparía es si yo me pongo en el lugar de si fuera el padre de esos niños. Solamente si tienen que ir a vivir a Turquía, armo un bolonqui impresionante y rompo todo ", dijo y remarcó la importancia de la comunicación entre progenitores antes de tomar decisiones trascendentes que involucren a los hijos, en especial aquellas que implican mudanzas al extranjero.

La mesa que lo acompaña se involucró en el debate y avanzaron sobre una hipotética situación que involucra a su propia familia. Ante la pregunta de Sabrina Rojas sobre una eventual mudanza de su hijo Lolo por una nueva pareja de su ex mujer, Guillermina Valdés, el empresario fue contundente: "Para mí es un tema para hablarlo mucho tiempo antes y esto de escolarizar a los chicos fuera del país me parece una locura".

Así, empatizó con el enojo de Benjamín Vicuña quien juró enterarse de la escolarización de sus hijos a través de redes sociales: "Yo enterarme que mi hijo está escolarizado en otro país, creo que rompo todo, tiro un piedrazo contra la pared. Esto es lo que me pasa a mí", reveló.

Mientras Marcelo se desenvolvió con total naturalidad en la pantalla del stream a la que tanto temía, en X los usuarios hacían de las suyas y no dejaron pasar por alto un detalle: todo indica que el conductor pagó bots para manipular los números de la audiencia.

Marcelo Tinelli acusado de pagar bots para el debut de Estamos de Paso

Al parecer el ex dirigente entendió rápido las reglas del juego y se adaptó a poder modificar la audiencia, algo que no podía antes en la medición del rating televisivo: "Casi 80.000. Cuando me preguntan que es comprar BOTS, esto es. Corta", escribió el famoso usuario "El Laucha" y siguió: "21:30 clavado caen abruptamente 8.000 bots en 30 segundos de un momento a otro. Los vuelve a recuperar rápidamente".

Otro usuario no dejó pasar por alto que quisieron inflar el rating: "En Estamos de Paso de Carnaval, el programa había terminado y por más de 5 minutos los views no bajaron de 80k con imágenes en loop y música de fondo". Lo cierto es que el estreno de Marcelo Tinelli alcanzó un número de espectadores poco habituales para un ciclo que recién comienza, por lo que rápidamente despertó la sospecha de uso de bots.