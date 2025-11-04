Soledad Aquino se arrepintió y habló sobre Juanita: Marcelo Tinelli reaccionó y sorprendió a todos

La familia Tinelli atraviesa uno de sus momentos más tensos. Todo comenzó cuando Juanita Tinelli denunció haber recibido amenazas de muerte, hecho que la llevó a tomar distancia de su padre, Marcelo Tinelli, y de su hermana Candelaria. En medio de la crisis, Soledad Aquino intervino públicamente para defender a los suyos, aunque luego terminó arrepentida.

Tras sus declaraciones en distintos programas, donde tildó de "mentirosa" a la joven modelo y aseguró que su denuncia era un invento con fines mediáticos, Aquino enfrentó duras críticas. "Me parece algo tan loco, tan ridículo. Creo que es un invento de ambas", había dicho en referencia a Juanita y a su madre, Paula Robles, cuestionando así a la segunda familia del conductor.

Soledad Aquino liquidó a Juanita Tinelli por defender a Cande y Marcelo Tinelli

Sin embargo, poco después decidió retractarse. "Me arrepiento, como católica que soy, de haber opinado sobre algo que no me incumbe. Sólo me importa la integridad moral y espiritual de mis hijas", expresó en una publicación de Instagram.

Aunque su mensaje transmitió arrepentimiento, la imagen que acompañó sus palabras —posando y lanzando un beso a cámara— fue interpretada por muchos como un gesto de soberbia. "Y a los que me agreden y me maltratan injustamente, les pido de rodillas que no me hagan daño. Gracias", añadió en el mismo posteo.

El mensaje de Soledad Aquino luego de hundir públicamente a Juanita Tinelli

Lo que más llamó la atención fue que uno de los primeros en darle "me gusta" a la publicación fue el propio Marcelo Tinelli, quien hasta el momento se mantuvo en silencio sobre el conflicto familiar.

Otra figura que decidió involucrarse fue Mimi Alvarado, pareja de "El Tirri". La dominicana, que ganó visibilidad por su participación en la serie Los Tinelli, donde se mostró cercana a las hijas del conductor, opinó sin filtros sobre la situación.

Yanina Latorre difundió en su programa unos audios de Alvarado, quien expresó: "Le dije a Juani lo que pienso de ella. Es muy joven, y cuando uno tiene 22 años, es medio caprichosa. La conozco muy bien. En Los Tinelli ya le había dicho lo que pensaba".

En Sálvese Quien Pueda también se reprodujo un clip del reality donde la influencer calificaba a la modelo como "mitómana", haciendo referencia a un trastorno que lleva a mentir de manera habitual. Además, respaldó la postura de Soledad Aquino: "Está bien que haya hecho la denuncia y le pusieran un botón antipánico, porque uno nunca sabe... pero hay cosas que no están buenas, como exponer temas tan delicados. Me parece un montón". Este martes, Mimi Alvarado volvió a hablar en Lape Club Social, donde intentó bajar el tono del conflicto. "Hay muchas cosas que se dicen y no son. Por ejemplo, eso de que Marcelo está peleado con Fran (Tinelli) es mentira", aclaró. Y sobre Juanita Tinelli, agregó: "No es la primera vez que tiene un cruce con el padre. Lo que pasa es que ahora se hizo público. Además, está en una edad en la que es una rebelde sin causa".