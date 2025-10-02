Thiago Medina avanza con valentía hacia su recuperación: "Grandes pasos para él estos días"

En medio de la adversidad, la luz comienza a brillar para Thiago Medina (22) que se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno tras un grave accidente. Su evolución sigue siendo motivo de esperanza y alegría, tanto para su familia como para sus seguidores, quienes no dejan de enviarle fuerzas en este difícil camino.

Las últimas novedades sobre su estado de salud han traído un aire de alivio y optimismo. Daniela Celis, su ex pareja, compartió en su cuenta de Instagram palabras cargadas de emoción y gratitud: " ¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones! ". Este procedimiento, vital para asegurar la limpieza y cicatrización de las heridas postquirúrgicas, marca un avance significativo en la recuperación del joven.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas

Celis continuó informando que Thiago ya se encuentra en terapia intensiva, donde sigue bajo cuidados especializados. Con gran entusiasmo, destacó otro gran logro: "No requiere asistencia ni cánula de oxígeno. Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él ".

Desde el hospital, el último parte de la salud del ex Gran Hermano expresó: "Thiago Medina continúa en una evolución favorable. Hoy se le realizó una toilette quirúrgica exitosa. Paciente se encuentra estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud".

Daniela Celis compartió detalles sobre la salud de Thiago

La intervención médica realizada, conocida como "toilette quirúrgica", es clave para evitar infecciones y promover una recuperación segura. Este procedimiento se suma al esfuerzo conjunto del equipo del hospital, que ha estado al frente de su tratamiento desde la operación del pasado 19 de septiembre. En aquella ocasión, Thiago fue sometido a cirugía para tratar la fractura de ocho costillas, una lesión que puso en riesgo su salud pulmonar y demandó cuidados extremos.

La gratitud también fue un sentimiento central en las palabras de Celis: " ¡Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de Moreno por tercera vez! Y a todos los que nos acompañan en este camino".

Daniela Celis y su familia con Thiago Medina

La recuperación de Thiago Medina es una historia de valentía y esperanza que inspira a todos los que la siguen. Cada pequeño avance se celebra como una victoria, y el ex Gran Hermano demuestra que, incluso en las circunstancias más adversas, la fuerza interior y el apoyo de quienes nos rodean pueden marcar la diferencia.