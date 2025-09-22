Marcos Ginocchio, modelo, actor y ahora cantante: el video que enamoró a todos

Desde su paso por la casa de Gran Hermano, sin dudas el nombre de Marcos Ginocchio sigue dando qué hablar. Su tranquilidad y templanza hicieron que se gane el cariño del público, y ahora un talento oculto lo volvió a poner en boca de todos.

El ex hermanito ya demostró que puede modelar, y ahora se prepara para actuar en una miniserie. Pero eso no es todo: también canta de maravilla y toca la guitarra .

Marco Ginocchio dio que hablar por su talento oculto

En las últimas horas se viralizó un video en el que, vestido con un suéter oscuro y gorra, sosteniendo un mate en una mano y una cucharita en la otra para marcar el ritmo, Ginocchio sorprendió con su voz y causó revuelo en redes sociales. Eso sí: nunca perdió la calma que lo caracteriza.

Los usuarios de las plataformas digitales no tardaron en opinar sobre sus dotes artísticos: "Buena gente, educado, lindo, abogado, también canta. Qué afortunado niño", "¿Todo bien hace este pibe?", "La Voz Argentina y Gran Hermano al mismo tiempo" y "Hace todo bien porque es el número uno. Único", fueron algunos de los comentarios que lo elogiaron.

"El Primo" tiene claro que la música es solo un hobby. Tras sacar una canción de su autoría, explicó que no planea dedicarse de manera profesional: "Muchos me preguntaron si en algún momento quisiera ser cantante y no, la verdad es que no quiero ser cantante porque no tengo ni el equipo y tampoco la voz. Y si tuviese todo eso, tampoco tengo el tiempo para hacerlo", señaló en un vivo.

Con su estilo auténtico y lejos de buscar protagonismo, Marcos Ginocchio demuestra que cada paso que da genera admiración. Ya sea como modelo, actor o simplemente compartiendo un momento con amigos, el salteño sigue cosechando el cariño de quienes lo acompañaron desde sus días en la casa más famosa del país.