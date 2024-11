María Becerra sin filtro contra Los del Espacio: "Me di cuenta que eran una ver...de gente"

María Becerra cierra su ciclo 2024 con altura: entrevistas y giras internacionales, contando las colaboraciones con reconocidas artistas. Lejos del país, la joven abre su camino y cierra algunas puertas del pasado que le ocasionaron cierto daño, entre ellas su amistad con Los del Espacio, el grupo de artistas compuesto por Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, Lit Killah, Rusherking, FMK y Big One.

La Nena de Argentina comenzó el año con dos shows en River, convirtiéndose en la primera mujer argentina en pisar el escenario en el Estadio Monumental. Si bien agotó entradas y brindó un show a la altura, los comentarios en redes sociales se centraron en la ausencia de sus colegas. Durante meses, la protagonista permaneció en silencio y se fue alejando cada vez más de los otros artistas con quien no sólo compartió aspectos laborales, sino que además formaron un gran vínculo desde la amistad.

María Becerra dispuesta a olvidar a Los del Espacio

Becerra está enfocada en su gira por Europa tras colaborar con Paris Hilton. En este marco, brindó una entrevista a Laura Escanes en su reconocido podcast "Entre el Cielo y las Nubes", allí lanzó filosas dagas a Los del Espacio: "Hay artistas con los que no me llevo bien. Hay con quienes antes me llevaba bien y de repente, no. También hay gente que nunca me cayó bien", expresó sobre la pregunta de por qué no invitó artistas a su River.

En los últimos meses, María Becerra se convirtió en tendencia en redes sociales debido a la indignación de algunos usuarios al ver su rotundo cambio de actitud no sólo en la música sino también en sus vínculos. Sobre esta parte de su vida, la cantante no tuvo problemas a la hora de zanjar dudas: "Hay gente con la que he hecho canciones y estando en el videoclip me di cuenta que eran una ver...de gente y me fui. O sea, a ese nivel o me bajé de la canción", aseguró.

La intérprete de "Imán" parece estar a gusto al alejarse de ciertos vínculos por lo que destacó que lo más sencillo sería actuar como si nada pasara, sin embargo, no se sentiría cómoda con esa elección: "Creo que es muy fácil fingir demencia y decir: 'Ah, pero está re pegado' o 'es un remix de una canción re pegada. Y bueno, uno finge demencia, y chau'. Pero no me va, porque si sos una persona de mie...no comparto valores con vos, y menos música con vos. Las canciones son como mis hijos, yo no ando desperdiciando hijos por ahí con cualquiera", le comentó a Escanes.

Si bien en ningún momento de la charla nombró a Duki, Emilia Mernes, Tiago PZK, Lit Killah, Rusherking, FMK o Big One, las miradas se posaron sobre ellos, ya que en los últimos meses Los del Espacio se apoyaron en cada paso que dieron, dejando de lado a María Becerra. Mientras La Nena de Argentina conquista Europa, sus colegas sufren la exposición de sus vidas con diferentes polémicas que salieron a la luz en los últimos días como la separación del trapero y la oriunda de Nogoyá.