Marta Fort reveló para qué familiar fue su duro mensaje en redes y destapó una olla inesperada

Evidentemente, Marta Fort no está atravesando un buen momento a nivel personal y eso quedó reflejado en su último posteo en redes sociales donde no sólo reveló la interna familiar sino que además confesó sentirse sola tras la muerte de su papá, Ricardo Fort. En este contexto, reapareció y habló con los medios donde ahondó en más detales.

La influencer conversó con Puro Show y detalló su complicada relación con su tío Eduardo Fort, dejando en claro que el mensaje público no era para cualquiera, sino algo muy personal entre ellos.

Marta Fort confesó que hay problemas internos con sus tíos

Marta contó que las tensiones familiares eran profundas: "Fue una semana durísima, se dijeron un montón de cosas... ahora estoy bien", explicó, asegurando que había conversado con sus primos, sus tíos y especialmente con Eduardo.

Según ella, su posteo fue un reclamo íntimo más que una puesta en escena: "Hay cosas que me gusta responder y dejar en claro, otras en que mi posteo iba sobre algo personal entre Eduardo y yo." Esa publicación, según contó, terminó provocando "un montón de quilombos" y hasta le escribieron personas ajenas al conflicto.

A través de una historia, Marta Fort confesó el drama familiar que la atraviesa

En cuanto al futuro, Marta confió que hay voluntad de acercamiento: "Va a haber un acuerdo, va a existir. Ambos estamos cansados de los medios y de este conflicto constante", sostuvo. También admitió que la familia es "muy complicada" y que la comunicación entre algunos miembros está rota, pero que ella intenta mantener la paz: "No sé si soy la que los une, pero trato de estar con la mente tranquila."

En su publicación original en Instagram, la hija de Ricardo Fort expresó su soledad: dijo sentirse triste porque, para ella, en su propia familia hay personas que no la apoyan cuando más lo necesita. También habló de esfuerzo, logro y compromiso, y de cómo algunos lo ven como una amenaza.

Su frase más impactante: "Cuando menos conflicto hay, es porque menos cercanía hay. Y no hay vida ostentosa ni viaje a Miami que lo tape".

Más allá del escándalo, Marta Fort confesó que estuvo emocionalmente afectada: "Estuve ausente en las redes por una mezcla de emociones", dijo, contando que pasó por momentos de melancolía y dudas, incluso "depresión".