"En el Barro": el universo de El Marginal desde la mirada femenina que pisa fuerte en Netflix

Netflix estrenó En el Barro, serie que expande el mundo de la exitosa serie El Marginal y lo traslada al ámbito de la cárcel de mujeres. La trama sigue a Gladys Guerra, conocida como "La Borges", y a otras chicas en situación de encierro que, tras sobrevivir a un accidente durante su traslado, llegan al penal de La Quebrada cubiertas de barro y unidas por la necesidad de sobrevivir a una cárcel ruin que sólo sobrevive la más fuerte y astuta.

Dentro de la prisión, se enfrentan a un entorno dominado por códigos estrictos, jerarquías violentas y alianzas frágiles. A lo largo de los episodios, estas mujeres se transforman en figuras temidas y respetadas, desafiando las reglas y marcando su propio camino lleno de obstáculos tanto de adentro de la cárcel como de afuera ya que la corrupción siempre toca todos los fondos posibles.

Con un elenco encabezado por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Ana Rujas, con participaciones especiales como la son María Becerra , Juana Molina, Justina Bustos, Juan Gil Navarro, la fallecida ex boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras.

La serie combina crudeza, drama y personajes complejos y mucha ficción, inclusive más que en El Marginal. Dirigida por Alejandro Ciancio y creada por Sebastián Ortega, En el Barro mantiene la intensidad de la original, pero logra salir airosa con identidad propia, mostrando un lado del universo carcelario que hasta ahora no se había explorado y que tiene muchísimo potencial para explotar donde las actrices se reparten el peso dramático.

Disponible en Netflix, la primera temporada de En el Barro tiene ocho episodios cargados de tensión, giros inesperados y la promesa de dejar al espectador queriendo más, quizás en poco tiempo ya la tengamos presente, ya que la segunda temporada fue grabada ni bien terminaron el último capítulo de la primera temporada.